Januzaj y Alfon, ausentes junto a los siete internacionales

El Sevilla Fútbol Club volvió el pasado martes a los entrenamientos con una sesión de recuperación en la que empezó a integrarse Tanguy Nianzou en pleno parón internacional, en el que Matías Almeyda trabajará sin sus siete jugadores internacionales.

Tras una primera sesión de trabajo marcada por la reaparición del galo, este miércoles el equipo ha vuelto a ejercitarse en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios con la continuidad del francés y con nueve ausencias en total.

Segundo entrenamiento consecutivo sin Januzaj ni Alfon

Como ocurriera en la jornada del martes, ni Adnan Januzaj ni Alfon han participado en la sesión matinal. El belga, que llegó a tiempo y forzó, tras sufrir un esguince lateral en su tobillo izquierdo, para estar ante el Barça en un partido especial que terminó con goleada sevillista, ha empezado la semana sin ejercitarse con el grupo.

Por su parte, Alfon sigue sin sumarse al grupo, pero se estima que durante este parón internacional debe volver al grupo.

Nianzou volvió al grupo... de forma parcial

La gran novedad del martes fue sin duda la reaparición, aunque todavía limitada, de Tanguy Nianzou. El central francés completó la primera parte del entrenamiento con el grupo, mostrando sensaciones positivas dos semanas después de caer lesionado en el encuentro frente al Villarreal CF en el Sánchez-Pizjuán. Una vez más, la fragilidad física volvió a condicionar el plan del equipo en ese choque: Nianzou, que había entrado desde el banquillo, tuvo que retirarse lesionado en el tramo final, dejando a su equipo con diez hombres en los minutos decisivos, una inferioridad que el conjunto de Marcelino García Toral supo aprovechar para llevarse los tres puntos.

El parte médico posterior confirmó una "lesión leve en el bíceps femoral del muslo derecho", y desde entonces ha estado trabajando al margen con los fisioterapeutas y recuperadores del club. Ahora, su incorporación parcial a la dinámica grupal permite ser moderadamente optimistas de cara a su posible regreso frente al Mallorca el próximo sábado 18 de octubre a las 14:00 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Como informa el Sevilla, "tampoco se pudo ver con el grupo a Alfon, que continúa con su puesta a punto, ni a Januzaj, que aprovechará el parón para terminar de recuperarse de un esguince de tobillo que no le impidió tener minutos ante los azulgranas. Este jueves, última sesión de la semana y descanso de viernes a domingo para recargar pilas. A partir del lunes, vuelta a la acción para preparar el importante choque, de nuevo en casa, ante el RCD Mallorca en Nervión".

Almeyda trabaja sin sus siete internacionales

Este tramo de trabajo entre partidos también está condicionado por las numerosas ausencias internacionales. Hasta siete futbolistas del Sevilla Fútbol Club han sido llamados por sus respectivas selecciones.

En la portería, Vlachodimos (Grecia) y Nyland (Noruega) están concentrados con sus selecciones. El heleno disputará dos encuentros oficiales de clasificación para el Mundial ante Escocia y Dinamarca, mientras que el noruego se medirá a Israel y luego afrontará un amistoso ante Nueva Zelanda.

Gabriel Suazo, habitual en los esquemas de Almeyda, ha sido convocado por Chile para el amistoso frente a Perú, mientras que el centro del campo pierde a dos piezas importantes: Nemanja Gudelj con Serbia, y Djibril Sow, que junto a Rubén Vargas ha sido citado por Suiza.

Uno de los nombres más destacados en este parón es el de Akor Adams, quien ha sido convocado por primera vez con la selección absoluta de Nigeria. El delantero, que ya suma dos goles con el Sevilla esta temporada, uno en Vallecas y otro ante el Barça, afrontará dos duelos clave ante Lesoto y Benín de cara al Mundial 2026 en la que su selección está tercera en el grupo por detrás de Benín y Sudáfrica a falta de dos encuentros.