Qué partidos le esperan al Sevilla FC de Almeyda hasta el siguiente parón internacional

El Sevilla Fútbol Club ha entrenado esta mañana por última vez en la semana en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios en una sesión muy emotiva en la que Matías Almeyda ha felicitado a Marcao tras superar su mujer el cáncer que padecía.

La plantilla sevillista tendrá descanso toda la semana y volverá a la actividad el próximo lunes para la vuelta del campeonato liguero y para empezar a preparar el partido contra el RCD Mallorca en el Ramón Sánchez-Pizjuán una vez concluya el parón internacional y empiecen a regresar los siete citados con sus selecciones.

Todos disponibles a la vuelta del parón

Para dicha cita del 18 de octubre en Nervión, 'El Pelado' espera contar con novedades muy positivas acerca de sus jugadores, ya que los que atraviesan lesiones cada vez están más cerca de estar disponibles y, en teoría, todos deberán estar a las órdenes de Almeyda para medirse a los de Jagoba Arrasate.

Son los casos de Adnan Januzaj, que se ejercita al margen y cuida su tobillo tras el esguince sufrido, que no le impidió estar ante el Barça, Tanguy Nianzou, Alfon González y Joan Jordán. Todos ellos llegarían a la vuelta de LaLiga.

El central francés ya empezó el martes a estar presente de forma parcial y aumentando gradualmente las cargas con sus compañeros, con vistas a ponérselo difícil al técnico argentino, que si llega a tiempo podría regresar a esa línea de cinco que quiere ir trabajando pero que aún no ve del todo asentada. En caso de mantener la línea de cuatro atrás que le ganó a los azulgranas parten con ventaja Marcao y Azpilicueta. El galo ya parece haber dejado atrás la lesión leve en el bíceps femoral del muslo derecho.

En Mendizorroza, la victoria del Sevilla al Alavés no comenzó de buena forma, con Alfon cayendo lesionado en los primeros minutos tras sufrir un esguince medial del tobillo derecho. Tres partidos se ha perdido desde entonces, y un mes después parece que estará a disposición de Matías Almeyda para enfrentarse al Mallorca. De momento, es el que aún no se ha ejercitado con el grupo al igual que Joan Jordán, operado en julio de una hernia discal que le ha hecho perderse los ocho primeros encuentros del curso.

Entrenamiento del miércoles 8 de octubre en el Sevilla FC / Sevilla FC

Cinco partidos para el Sevilla con el estreno en Copa incluido

Además del duelo del sábado 18 a las 14:00 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el Sevilla Fútbol Club tendrá que abordar otros cuatro partidos, siendo tres del campeonato nacional y uno de la primera ronda de la Copa del Rey que lo llevará al Municipal Salto del Caballo para medirse al Toledo, seguramente el 28 de octubre.

Seguramente, ya que tras el choque con los bermellones el conjunto nervionense visitará Anoeta el viernes 24 a las 21:00 abriendo la décima jornada liguera, algo que hará que si abre la fecha 10 del campeonato juegue en el primer día del turno copero, que corresponde al martes 28.

Tras el estreno en la competición del KO a partido único, el Sevilla Fútbol Club tendrá ese posterior fin de semana una de las salidas más complicadas del calendario, la visita al Atlético de Madrid en el Metropolitano.

Por último, tras Mallorca en casa, Real Sociedad, Toledo y Atlético a domicilio, el fútbol volverá a Nervión antes de un nuevo y último parón internacional de 2025. El Sevilla FC-CA Osasuna pondrá fin a la tercera parte de este inicio liguero.

Situado el Sevilla Fútbol Club en quinta posición, primer puesto de Europa League, con trece puntos, sólo tendrá un encuentro, en el que de momento, parta con igualdad en la tabla clasificatoria: frente al Atlético de Madrid. Todos los demás, Mallorca, vigésimo con 5, Real Sociedad, decimonoveno con 5, y Osasuna, duodécimo con 10, están por debajo en la clasificación.