Sevilla FC
Marcao recibe una grandísima noticia por la victoria de su mujer contra el cáncer
El central brasileño fue felicitado por Matías Almeyda antes de comenzar el entrenamiento de este jueves en el Sevilla FC
La mejor de las noticias posibles que podía llegar en la vida de Marcao la recibió este pasado 8 de octubre. La mujer del central del Sevilla Fútbol Club publicó una foto esperada en la planta de oncología del Virgen del Rocío tocando la campana, algo que ocurre cuando se le da el alta a un enfermo de cáncer.
Esta mañana, en el entrenamiento matinal del Sevilla Fútbol Club, el técnico blanquirrojo, Matías Almeyda, ha felicitado al brasileño delante del grupo antes de comenzar la tercera y última sesión semanal durante esta primera semana de parón internacional antes de regresar el lunes nuevamente al trabajo.
"El 8 de octubre siempre será especial. En 2025 fue el día de la última quimio de mi compañera y el inicio de una nueva etapa. Hace 3 años debutaba con el Sevilla. El Nunca te rindas se volvió un mantra", manifestó Marcao sobre la oficialidad, también por parte del Sevilla Fútbol Club, de que su mujer ha superado el cáncer que el jugador nunca ha escondido y que incluso en redes ha dejado ver cómo le cortaba el pelo en las terapias a lo largo de la enfermedad. "La mujer de nuestro jugador Marcao anuncia que ha superado el cáncer ¡Qué gran noticia, Pan Teixeira y Marcao!", expresaba el conjunto blanquirrojo en sus redes sociales.
Contentos por la recuperación de la mujer de Marcao, el Real Betis Balompié, excompañeros del jugador y exjugadores del Sevilla Fútbol Club y muchos aficionados han reaccionado a los tuits tanto del jugador como del Sevilla. "¡Una gran noticia! Nos alegramos mucho", escribía el conjunto verdiblanco en respuesta al tuit del conjunto nervionense.
Marcao, agradecido al Sevilla
"Muchas gracias a Dios. Agradecemos sinceramente la generosidad de la familia del Sevilla durante este proceso. Siempre permanecerá en nuestros recuerdos", publicaba el central brasileño en respuesta al Sevilla Fútbol Club, conjunto con el que aceptó prorratear su contrato hasta 2028.
