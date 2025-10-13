El chileno Suazo y Januzaj, novedades en el regreso al trabajo del Sevilla de Almeyda

El chileno Gabriel Suazo, primero de los siete internacionales del Sevilla en reincorporarse tras jugar con su selección, y el belga Adnand Januzaj, tras un problema de tobillo, fueron este lunes las novedades en el regreso al trabajo del equipo que dirige Matías Almeyda para preparar el partido ante el Mallorca.

Tras dar tres días de descanso a su plantilla, entre el viernes y el domingo, por el parón liguero del fin de semana, el técnico argentino recuperó en el primer entrenamiento de la semana en la Ciudad Deportiva del Sevilla al lateral chileno, que el sábado fue el capitán de La Roja en el amistoso ganado ante Perú (2-1) en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago.

El técnico de Azul (provincia de Buenos Aires) también pudo contar con el extremo Januzaj, jugador al que ha recuperado para la causa sevillista y que volvió a ejercitarse con el resto de sus compañeros después de ausentarse la semana pasada por un esguince de tobillo, del que recayó tras forzar para jugar unos minutos en la última victoria por 4-1 frente al Barcelona.

Bajas en el entrenamiento

No se ejercitaron con el grupo el mediapunta Alfon González, de baja por un esguince de tobillo que sufrió hace cuatro jornadas en el campo del Alavés, y el central francés Tanguy Nianzou, quien se ha perdido los dos últimos encuentros por una lesión en un muslo ocurrida ante el Villarreal, el 23 de septiembre. Ambos hicieron trabajo específico.

El resto de internacionales convocados por sus selecciones, los dos porteros (el griego Odysseas Vlachodimos y el noruego Orjan Nyland); los suizos Djibril Sow y Rubén Vargas; el serbio Nemanja Gudelj; y el delantero Akor Adams, debutante con Nigeria, irán incorporándose de forma paulatina a los entrenamientos durante la semana, informó este lunes el club.

Además, continúa trabajando con el gruipo para adquirir la forma física adecuada el mediocentro Joan Jordán, después de que el pasado 15 de julio fuera operado de una hernia discal, con lo que es el único jugador de campo del Sevilla que aún no ha debutado esta temporada. El otro es el portero Álvaro Fernández, este por decisión técnica.

El equipo que entrena el 'Pelado' Almeyda volverá a entrenarse en horario matinal entre el martes y el jueves, mientras que el viernes lo hará en sesión vespertina para ultimar la puesta a punto ante la visita del Real Mallorca al Ramón Sánchez-Pizjuán, el próximo sábado a las 14.00 horas, en la novena jornada de LaLiga EA Sports.