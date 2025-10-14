César Azpilicueta y una renovación que depende de su rendimiento

El defensor del Sevilla Fútbol Club, César Azpilicueta, ha dotado de orden y jerarquía a la zaga nervionense en los últimos partidos y el crecimiento en la seguridad del equipo es notable.

Cuando llegó a Sevilla y fue presentado el internacional español de la localidad navarra de Zizur Mayor, declaró que había tenido otras propuestas nacionales y del extranjero: "En primer lugar, no me gustaría entrar en nombres propios de equipo, es cierto que he tenido conversaciones con equipos de España, fuera de España y fuera de Europa. Ha sido un verano atípico y quería tener un verano para disfrutar con mi familia tras salir del Atlético de Madrid y valorar y ver dónde me llevaba el fútbol. Apareció el proyecto del Sevilla, me transmitieron la ilusión, creía que podía aportar mucho a este proyecto y por eso estoy aquí, para mejorar al grupo y a los compañeros en lo individual para que el día que me vaya estemos mejor de lo que estamos esta tarde", decidiendo finalmente firmar por el conjunto nervionense al ver en Almeyda y su cuerpo técnico que "me necesitaban en este proyecto, no sólo en el campo, también fuera con los compañeros, el staff, aportar esa experiencia y tras tanto en la élite jugando en clubes del extranjero".

Azpilicueta y Castrín durante la sesión de entrenamiento del Sevilla FC este jueves / Álex Mérida

Azpilicueta, a 20 partidos de renovar de forma automática

Del dicho al hecho, César Azpilicueta ha ido demostrando que no sólo su madurez tras una carrera exitosa es lo que viene a aportar al Sevilla Fútbol Club. 450 minutos son los que ha jugado en los cinco últimos partidos, es decir, cinco encuentros completos en los que ha vencido en tres, empatado uno y perdido otro.

Consolidado en línea de cinco defensas o cuando Matías Almeyda pasa a cuatro como en el último duelo liguero goleando al Barcelona, el navarro, que firmó una temporada con opción a otra, tiene en su mando en base a su rendimiento alargar su contrato, tal y como comentan los compañeros de Canal Sur Radio. Y es que si César Azpilicueta llega a los 25 partidos esta temporada, renovará de forma automática.

Celta de Vigo, Villarreal y Olympique de Lyon son tres de los que se interesaron por una de las piezas clave en el esquema del técnico argentino.

Almeyda defendió el papel de Azpilicueta tras la victoria en Vallecas

"Líder se nace. No hace falta convertir a una persona o nombrarlo como líder. Él es un líder. Hay otros líderes. Y los líderes callados son los mejores. Porque no están buscando vender nada. Y César es un ejemplo. Los líderes por sí son ejemplos para los grupos. El ejemplo a la hora que llega a entrenar. Cómo prepara un partido. Cómo se entrena. Cómo puede llegar a hablarle a un joven. El contacto que puede tener con el entrenador. El respeto que puede tener él con el entrenador. Pero habla por sí solo. Con su carrera, con su humildad. Todo lo que ha construido y realmente desde que llegó. Nos está dando, digamos, eso último que tiene. Con pasión, con amor. Son personas que aman el fútbol. Lo han ganado todo. Y cuando ves a esta gente digo que ellos son para llevarlo para arriba. Con respecto a comentarios. Porque se lo merecen. Por la humildad. Creo que estoy muy agradecido. Me gusta entrenarlo. Y creo que le está haciendo muy bien a este grupo y al Sevilla con su manera de ser, ¿no? Y de jugar. Porque puede ser muy líder pero si juega mal, no juega, este juega bien. Y tiene todo lo otro que no lo tiene cualquiera. Entonces, es bueno remarcarlo".