Víctor Orta se alegra de la marcha del Sevilla: "Estoy muy contento por cómo le está yendo"

Esta noche juega la selección española de Luis de la Fuente en el Estadio José Zorrilla del Real Valladolid, cuyo director deportivo, Víctor Orta, con pasado en el Sevilla Fútbol Club, ha hecho repaso de este tan buen inicio del conjunto de Matías Almeyda y la complejidad que tiene acudir al mercado de fichajes con o sin tanta fuerza.

Este pasado lunes en El Larguero habló el director deportivo madrileño y realzó el comienzo del Sevilla: "Tiene un montón de buenísimos jugadores. Estoy muy contento por cómo le está yendo. La verdad es que es un grupo humano increíble en todos los ámbitos del club, pero bastante trabajo tengo en el Valladolid para intentar subirlo. Me pone feliz que las cosas vayan mejor, honestamente. Me pone muy feliz. Me alegra y merecen que les vaya bien".

Sobre su salida del Sevilla FC el pasado mes de junio al término de la temporada, Víctor Orta reconoció que no fue una decisión suya: "La decisión no la tuve que tomar yo... Ahora estoy centrado en esto, en el Valladolid. Me centro en devolver la confianza al Valladolid, han depositado mucha confianza en mí y en mi grupo de trabajo. Que le vaya muy bien al Sevilla y a ese grupo humano que conozco bien".

Orjan Nyland y Dodi Lukebakio, junto al presidente del Sevilla, José Castro, y el director deportivo, Víctor Orta, durante su presentación esta tarde en el estadio Sánchez-Pizjuán como nuevos jugadores del club nervionense. / Raúl Caro / EFE

Un mercado muy difícil con y sin dinero

El exdirector deportivo sevillista dejó claro sobre su paso por la entidad nervionense que no atravesó una etapa buena en el aspecto económico: "Tuve mala suerte, tampoco tuve buenos tiempos económicos en el Sevilla. Es muy difícil fichar también con dinero. Un ejemplo. Están cuestionando a Gyokeres en el Arsenal y a Wirtz en el Liverpool, y los dos han superado los 100 millones. Es tan difícil fichar con dinero como fichar sin dinero. Técnicamente y físicamente los jugadores son analizados, pero hay dos cosas que las tenemos que descubrir. Gyokeres metía goles en Portugal por todos lados. Wirtz parecía un prestidigitador en Alemania y ahora en el Liverpool ya le están dando unos palos tremendos".

"Dos cosas incontrolables" en el mercado según Orta: "El nivel psicológico y lo que yo llamo la transición"

Por último, continuó Víctor Orta hablando sobre la volatilidad en el mercado y dos aspectos que no dependen del estudio previo en cierta parte: "Estamos hablando de personas que tienen un rendimiento en un entorno, en un contexto. Minimizar el riesgo de fichajes a nivel técnico es ver partidos, ver partidos, ver partidos... Ahora tenemos un montón de datos, pero hay dos cosas incontrolables: el nivel psicológico y lo que yo llamo la transición. Ves a un jugador en un entorno y lo intentas trasladar a otro y eso puede pasar o no. Siempre asumes un riesgo, estamos hablando de personas", sentenció el director deportivo del Real Valladolid sobre su anterior paso por el Sevilla Fútbol Club y sobre cómo moverse en el mercado de fichajes.