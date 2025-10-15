Agoumé: "Mendy desde su llegada nos ha aportado mucho en la parte defensiva y también con balón"

El Sevilla Fútbol Club se ejercitó esta mañana en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios con las bajas por lesión de Alfon González y Tanguy Nianzou y con la presencia, ya en las instalaciones sevillistas pero al margen, de los dos suizos que vuelven de su compromiso con la selección, Djibril Sow y Rubén Vargas.

Por tanto, Orjan Nyland, Nemanja Gudelj y Akor Adams son los tres que quedan por reincorporarse.

Cómo llega el vestuario

"Si, la verdad es que la semana es siempre más linda cuando se gana, entonces hemos trabajado con la sonrisa de estos diez días, pero siempre con lo que tenemos que poner para ganar el domingo. Queremos seguir en este camino, trabajando y entrenando duro y esperando que van a llegar muchas mas victorias como la del Barcelona".

Compenetración con Batista Mendy

"Me siento bien desde su llegada porque es un jugador muy bueno que nos ha aportado mucho en la parte defensiva, pero también con el balón tiene juego y nos está ayudando mucho, pero como todos los compañeros que están en su posición. Creo que cuando juego con Sow, Gudelj o cualquier otro compañero lo más importante es entenderse bien y buscar esa conexión e intentar hacer las cosas bien".

Lucien Agoumé y la apuesta del Sevilla por él

"Para mí es un gran gesto del club de confianza, creo que desde que llegué aquí el club siempre ha tenido mucha confianza en mí y me ha permitido confiar y crecer como jugador y persona y estoy muy contento de seguir aquí, estoy feliz de que ellos también quieran que siga vistiendo la camiseta del Sevilla".

Sobre su futuro, aclaró el centrocampista francés que vio publicadas cosas en verano pero su intención fue siempre quedarse: "Algunos diarios hablaron de ofertas pero yo no hablé con ningún otro club, mi idea siempre ha sido quedarme aquí. El club ha pagado 4 millones por el 50% de mi ficha. La idea siempre es seguir en el club, tengo la misma sintonía y queremos seguir juntos y espero que sea mucho más y por qué no luchar por cosas importantes".

Objetivo del Sevilla

"Nosotros luchamos para el partido siguiente, el más importante es el que viene, antes decían en la jornada 2 que íbamos a descender y ahora tras ganar que vamos a jugar Europa. Nos focalizamos sólo en los partidos y lo más importante es luchar para el partido del sábado y no escuchamos lo de fuera, estamos focalizados en nosotros".

El mejor Agoumé desde la llegada de Almeyda

En un repaso a los cuatro entrenadores que ha tenido en el Sevilla desde su llegada, Lucien Agoumé repaso la actualidad con Matías Almeyda: "Sí, es verdad que es cuarto entrenador que tengo desde mi llegada, pero con todos los entrenadores que he tenido aquí me han enseñado algo. Este año nos ha tocado un nuevo entrenador con Almeyda que sí ha traído su carácter, su experiencia y sus ganas de luchar siempre en cada balón, en cada partido y estamos haciendo creo bastante bien las cosas por ahora y podemos siempre mejorar y es lo que intentamos en los entrenos todos los días y espero que sigamos así hasta el final".

"¿El mejor Agoumé? No lo sé, lo dices tú, desde que llegué siempre intenté dejarlo todo y jugar bien, pero la verdad es que con los resultados buenos las calidades de un jugador se ven más que cuando no se gana, pero no sé si es el mejor Agoumé".

Charla de Almeyda vs Barça y goleada

"¿Me sorprendió? No, porque hicimos lo que trabajamos durante la semana. Estudiamos a los rivales e intentamos hacer el mejor partido posible trabajándolo toda la semana y ante el Barça fue lo que visteis durante la semana y espero que vaya a seguir así. A veces puede salir bien como algo menos, contra Rayo trabajamos también bien y a veces los rivales también trabajan los partidos bien, pero siguiendo así, estudiándolos, hemos sacado algo positivo y estando concentrados luego en el partido".

En qué ha cambiado el Sevilla

"Lo que ha cambiado creo que es la mentalidad creo, porque llevamos dos años en que los que llevamos más tiempo aquí, ha sido difícil y hemos empezado este diciendo que un tercer año como los dos precedentes no podía ser porque el Sevilla se merecía mucho más y también por la calidad de los jugadores que tenemos y han venido tenemos una plantilla con un nivel muy bueno. Los resultados de las últimas dos temporadas no reflejaron el nivel de la plantilla y el del club y dónde merecía estar. Trabajamos con el míster también que fue jugador aquí e importante en otros, con Argentina también y ha pensado lo mismo, que el club se merece más que lo vivido en los últimos dos años y el cambio de este año creo que todo es cuestión de mentalidad y en el campo nosotros vamos cogiendo confianza otra vez. Tenemos jugadores que la gente ha criticado mucho, habían bajado la confianza y este año intentamos elevar esa confianza a todos los jugadores y el club y se está viendo y los jugadores que han recibido mucha crítica en los años anteriores están respondiendo muy bien y es un trabajo de mentalidad que ha hecho el míster con nosotros".

Nemanja Gudelj y Lucien Agoumé antes de comenzar el partido de la primera jornada de LaLiga que Athletic de Bilbao y Sevilla FC disputaron en San Mamés. / Miguel Tona / EFE

Alexis Sánchez

"Es un jugador que sabemos todos su calidad y talento, lo que ha hecho en el fútbol, en su carrera, está hablando desde su experiencia y ha vivido muchas cosas importantes. Él, Azpilicueta y Gudelj, los más veteranos, nos ayudan mucho a los jóvenes y necesitamos aprender mucho de ellos por lo vivido que tienen en el fútbol y con eso llegarán cosas".

Opciones de ir con Francia al Mundial 2026

"He hecho todo el paso con todas las selecciones y categorías inferiores y ahora toca la absoluta. Soy demasiado grande para las inferiores, voy a intentar dejar lo máximo y dar mi mejor fútbol en el Sevilla y después ya no lo gestiono yo. Tengo que jugar mi mejor fútbol aquí y luego serán valoraciones de otra persona".

Evolución y críticas a Agoumé para mejorar

Por último, Agoumé repasó su situación personal respecto a esas críticas que comentaba antes sobre algunos compañeros: "No, la verdad es que no escucho mucho lo que se dice fuera, porque es más importante para mí lo que piensan el entrenador, mis compañeros. Todos en la vida somos entrenadores y jugadores e intento no escuchar lo de fuera y me focalizo en mí, en el staff técnico y con mis compañeros, y ellos son las personas más adecuadas para darme consejos".