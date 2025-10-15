Así les ha ido a los internacionales del Sevilla en este parón de selecciones

El regreso de los siete internacionales al Sevilla Fútbol Club ya está muy próximo a finalizar y es momento de hacer balance de cómo les ha ido en este segundo parón de selecciones de la temporada, el penúltimo de 2025, con otro programado para el próximo mes de noviembre.

Nyland, muy cerca del Mundial con Noruega y Vlachodimos, eliminado

En la portería, tanto Ørjan Nyland como Odysseas Vlachodimos han vuelto a defender los tres palos de Noruega y Grecia, respectivamente.

Nyland ha disputado los 180 minutos con su selección venciendo 5-0 a Israel en el antepenúltimo partido de clasificación al Mundial 2026, y empatando frente a Nueva Zelanda a uno en un amistoso disputado el pasado martes. A falta de dos partidos, Noruega es primera en su grupo con 18 puntos, habiendo hecho pleno, por delante de Italia con 15.

Por su parte, Vlachodimos, que se quedó en el banquillo en el Escocia-Grecia perdiendo 3-1, sí jugó en la derrota también con el mismo marcador ante Dinamarca el pasado domingo. Los helenos, fuera del Mundial 2026.

Gabriel Suazo, viaje exprés con Chile

Una de las tres selecciones de Sudamérica que no estarán este verano en el Mundial 2026 será la Chile de Gabriel Suazo, que jugó en esta ventana de selecciones un amistoso frente a Perú, venciendo 3-1 a otro combinado nacional eliminado para la cita mundialista de verano. El lateral zurdo del Sevilla Fútbol Club jugó los 90 minutos.

La Serbia de Gudelj, en un mar de dudas

La derrota por la mínima de Serbia ante Albania, marcada por un alto componente político entre las dos naciones balcánicas, desencadenó la renuncia de Dragan Stojkovic, seleccionador serbio, y la posterior destitución del mismo. En el anterior parón también perdieron 0-5 con Inglaterra.

Con difíciles opciones de Mundial, se presentó la selección de Nemanja Gudelj, que no jugó ante Albania, en Andorra, donde venció por 1-3 no sin antes comenzar perdiendo y envuelta en un mar de dudas. El capitán del Sevilla disputó todos los minutos.

Sow y Vargas, presentes en los dos partidos de Suiza

Djibril Sow y Rubén Vargas han llegado esta mañana a la ciudad deportiva y han realizado trabajo de recuperación al margen de sus compañeros. Ambos jugaron en la victoria ante Suecia, Vargas como titular y Sow desde el banquillo, y los dos saltaron de inicio el lunes en el 0-0 ante Eslovenia. Con 10 puntos, Suiza es líder del grupo B a falta de dos partidos de clasificación para el Mundial 2026.

Rubén Vargas en acción en la victoria de Suiza a Suecia / Instagram Rubén Vargas

Akor Adams se estrena con Nigeria y sella el pase a los playoffs en el descuento

Nigeria cerró su pase a los playoffs del Mundial de 2026 tras imponerse con un contundente 4-0 a Benín, un triunfo que le permite mantenerse con vida y acceder a la repesca al anotar Onyeka el 4-0 en el descuento. Akor Adams formó parte del once inicial y disputó 74 minutos antes de ser sustituido por el centrocampista del Brentford, quien firmó el cuarto tanto de las Súper Águilas en el tiempo añadido. Los tres anteriores llevaron la firma del goleador del Galatasaray, Victor Osimhen. El delantero sevillista venía de estrenarse con nota con su selección, marcando un espectacular gol en su debut oficial ante Lesoto (1-2) el pasado viernes.