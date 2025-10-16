Akor Adams, único internacional ausente para Almeyda además de los dos lesionados

El Sevilla Fútbol Club entrenó por penúltima vez este jueves antes de enfrentarse al RCD Mallorca en el Ramón Sánchez-Pizjuán este sábado a las 14:00 en un encuentro en el que los de Matías Almeyda buscarán sumar su tercera victoria consecutiva en Liga y la segunda en Nervión después de una goleada al Barça justo antes del parón internacional que ha permitido trabajar con tranquilidad al técnico argentino e ir asentando cada vez más sus ideas.

Con ello ha ido entrenando el Sevilla a lo largo de estas dos semanas, recuperando en la presente a partir del lunes a los internacionales, siendo los últimos en llegar Orjan Nyland y Nemanja Gudelj, que han vivido experiencias muy diferentes en esta ventana de selecciones.

Las actuaciones de Nyland y Gudelj con Noruega y Serbia

Nyland ha disputado los 180 minutos con su selección venciendo 5-0 a Israel en el antepenúltimo partido de clasificación al Mundial 2026, y empatando frente a Nueva Zelanda a uno en un amistoso disputado el pasado martes. A falta de dos partidos, Noruega es primera en su grupo con 18 puntos, habiendo hecho pleno, por delante de Italia con 15.

La derrota por la mínima de Serbia ante Albania, marcada por un alto componente político entre las dos naciones balcánicas, desencadenó la renuncia de Dragan Stojkovic, seleccionador serbio, y la posterior destitución del mismo. En el anterior parón también perdieron 0-5 con Inglaterra. Con difíciles opciones de Mundial, se presentó la selección de Nemanja Gudelj, que no jugó ante Albania y sí en Andorra, donde venció por 1-3 no sin antes comenzar perdiendo y envuelta en un mar de dudas y en el capitán del Sevilla disputó todos los minutos.

Akor Adams, aún no está a disposición de Almeyda y le da ventaja a Isaac Romero

Nigeria cerró su pase a los playoffs del Mundial de 2026 tras imponerse 4-0 a Benín, un triunfo que le permite mantenerse con vida y acceder a la repesca al anotar Onyeka el 4-0 en el descuento. Akor Adams formó parte del once inicial y disputó 74 minutos antes de ser sustituido por el centrocampista del Brentford, quien firmó el cuarto tanto. Los tres anteriores llevaron la firma de Victor Osimhen. El delantero sevillista venía de estrenarse con nota con su selección, marcando un espectacular gol en su debut oficial ante Lesoto (1-2) el pasado viernes.

Isaac Romero durante un entrenamiento del Sevilla FC esta semana antes del partido contra el Mallorca / Sevilla FC

Siendo el martes el último encuentro, Akor Adams aún no está en las sesiones grupales del Sevilla Fútbol Club, y esto a la misma vez confiere muchas más opciones a Isaac Romero de repetir de inicio en la punta de lanza para medirse al Mallorca este sábado en Nervión. Alexis y el internacional Vargas, los que pueden acompañarlo arriba.

Además de Akor Adams, Alfon González y Tanguy Nianzou son los jugadores que causan baja por lesión y todo hace indicar que no llegarán al choque contra los bermellones en el Ramón Sánchez-Pizjuán.