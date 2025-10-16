Alineación probable del Sevilla ante el Mallorca: la posible vuelta al once de Vallecas con cinco atrás

El Sevilla Fútbol Club volverá al Ramón Sánchez-Pizjuán este sábado para verse las caras con el Real Club Deportivo Mallorca, colista de Primera División, que llega a Nervión tras dos semanas de trabajo en un ambiente muy diferente al positivo que se respira en el conjunto blanquirrojo con un Matías Almeyda que le ha devuelto el sello a un equipo que incluso parece haber recuperado su fortín más preciado, su estadio.

Gran parte de lo logrado por 'El Pelado' se le puede atribuir con la puesta en escena y la goleada al Fútbol Club Barcelona justo antes de este parón internacional que al fin termina, en un encuentro en el que el técnico argentino tocó a su equipo para abandonar la línea de cinco defensas que comenzó poner en liza en el empate ante el Elche hace algo más de un mes a la vuelta de la primera ventana FIFA.

En este tiempo, ha conseguido tres victorias, un empate y una derrota, ascendiendo hasta la sexta plaza que dará acceso a Europa al término de la campaña. Con trece puntos en ocho jornadas, el Sevilla se encuentra igualado a unidades al Atlético de Madrid.

Todo ello le ha permitido trabajar en la idea a Almeyda, que puede volver a los cinco defensas ante un Mallorca que llega muy necesitado de sumar y ante el que va a tener un contexto diferente de partido y quizás sin tantos espacios a la espalda.

Entre Fábio Cardoso, Kike Salas o Djibril Sow por delante de la defensa

Después de un mal paso por Grecia, Odysseas Vlachodimos ha vuelto del parón internacional de nuevo para ser determinante en el Sevilla con sus atajadas bajo palos. Por delante del guardameta greco-alemán estará en la derecha José Ángel Carmona, que le ha ganado a Juanlu la partida en el carril diestro. Sobre el quinteño vuelven a llegar noticias desde Italia acerca de nuevos intereses del Napoli.

Además del visueño estarán en la línea defensiva, salvo sorpresa, César Azpilicueta y Marcao en el eje de la zaga con Gabriel Suazo en la izquierda. La principal duda del once y del esquema es si entrará un central más junto al navarro y al brasileño. En este apartado, gana enteros Fábio Cardoso frente a Kike Salas y a los canteranos Andrés Castrín y Ramón Martínez, que también han participado con Almeyda.

Por delante de la línea de cinco presumiblemente, estarán Batista Mendy y Lucien Agoumé. Los dos se han consolidado en el doble pivote y si tienen un tercer acompañante como Djibril Sow o Nemanja Gudelj sería renunciando a un tercer central.

Ferrán Torres lucha un balón con Batista Mendy ante la mirada de Agoumé, Azpilicueta y Suazo en el Sevilla FC - FC Barcelona en el Ramón Sánchez-Pizjuán de LaLiga EA Sports. / Julio Muñoz / EFE

Lucien Agoumé habla sobre su compenetración con Batista Mendy "Me siento bien desde su llegada porque es un jugador muy bueno que nos ha aportado mucho en la parte defensiva, pero también con el balón tiene juego y nos está ayudando mucho, pero como todos los compañeros que están en su posición. Creo que cuando juego con Sow, Gudelj o cualquier otro compañero lo más importante es entenderse bien y buscar esa conexión e intentar hacer las cosas bien".

Un ataque cada vez más asentado

La lesión de Alfon González en Mendizorroza ha ido provocando que Alexis Sánchez haya ido ganando en minutos y en importancia, volviéndose un fijo en el once del Sevilla más que un revulsivo de calidad para Matías Almeyda. El chileno es uno de los hombres clave del vestuario y estará en el costado izquierdo.

En la derecha, alternando también con libertad por la mediapunta, estará Rubén Vargas, que ha sido titular en este parón internacional con Suiza en la victoria contra Suecia y en el empate ante Eslovenia, ambos encuentros de clasificación para el mundial 2026.

Con las alas definidas, en la delantera si hubiera llegado ya y hubiera entrenado Akor Adams con sus compañeros, 'El Pelado' podría tener algún tipo de duda, ya que el nigeriano ha anotado en sus dos últimos encuentros con el Sevilla y también se ha estrenado con Nigeria en esta ventana FIFA marcando contra Lesoto. Al no estar aún disponible, el titular será Isaac Romero, que también hizo su tercer gol de la temporada contra el Barcelona.

Una presumible vuelta de cinco atrás con Fábio Cardoso de nuevo en el once puede hacer que Matías Almeyda repita a los mismos jugadores de inicio que le dieron la victoria en Vallecas frente al Rayo Vallecano.