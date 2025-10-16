Sevilla FC - RCD Mallorca: fecha, horario y dónde ver por televisión

El Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda recibirá este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán al Real Club Deportivo Mallorca de Jagoba Arrasate en la novena jornada de LaLiga EA Sports, buscando alargar la buena racha de resultados que acumula del anterior tramo de temporada, con dos victorias consecutivas y diez puntos de quince en total.

Con esa positiva atmósfera ha trabajado 'El Pelado' en esta ventana de selecciones en la que hasta siete de sus jugadores se han ido con sus naciones y en la que también ha contado con dos ausentes por lesión como Alfon González y Tanguy Nianzou, que parece que no llegarán al duelo contra el conjunto bermellón.

Posible vuelta a la línea de cinco en defensa

Afirmó Almeyda tras vencer al Barcelona que faltaban algunos automatismos que lo llevaron también, por la enjundia y forma de jugar del rival, a volver a la línea de cuatro del comienzo y quitar la de cinco, una idea que puede recuperar este sábado después de haber trabajado dos semanas más en dicho plan. Es la principal duda de un esquema con muchos jugadores fijos y cuyas modificaciones pueden estar en los internacionales que hayan llegado cansados. De hecho, el Mallorca también ha ido alterando entre Muriqi sólo en punta o acompañado de otro jugador, algo que puede influir en los planes del argentino.

Vlachodimos repetirá bajo palos, Carmona en la derecha con Marcao y Azpilicueta en el centro y otro central más con Suazo en la izquierda, o sin ese zaguero extra y con un tercer centrocampista que acompañe a Mendy y Agoumé, como puede ser Sow. Arriba, Vargas, Isaac y Alexis parecen indiscutibles por el momento. Ese tercer central en caso de entrar podría ser Kike Salas o Fábio Cardoso.

Entrenamiento del Sevilla FC en este parón internacional. / Sevilla FC

Horario del partido entre el Sevilla FC y RCD Mallorca

El Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda recibirá al RCD Mallorca de Jagoba Arrasate en la jornada 9 de LaLiga EA Sports para buscar la segunda victoria consecutiva en casa, tercera en total, en el campeonato nacional este sábado 18 de octubre a partir de las 14:00 en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Dónde ver por televisión el Sevilla FC - RCD Mallorca

El encuentro entre el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda y el RCD Mallorca de Jagoba Arrasate, correspondiente a la jornada 9 de LaLiga EA Sports, será retransmitido por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.