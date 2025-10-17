Almeyda pide equilibrio tras la goleada al Barça: "No hay que tener miedo a la derrota, ni tener temor al triunfo"

El entrenador del Sevilla Fútbol Club, Matías Almeyda, ha comparecido este viernes en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios tras el parón internacional al que llegó el conjunto nervionense con una gran victoria ante el Barça en el Ramón Sánchez-Pizjuán, estadio que también será el escenario del duelo contra el Mallorca del próximo sábado a las 14:00, una hora muy peligrosa en Sevilla por las altas temperaturas que se pueden llegar a alcanzar sobrepasando los 30 grados y sin sombra alguna en el terreno de juego y en casi la totalidad de las gradas.

Un triunfo para buscar nuestro camino

"Creo que todos los triunfos siempre traen felicidad. El del último partido trajo mucha por muchos motivos. Por el rival, la manera, porque jugamos bien. Incluso teniendo errores ganamos el partido. Tenemos que seguir por este camino. En realidad son tres puntos y nada más. Ni tan bueno ni tan malo cuando no va, lo dije tras el partido. Estamos buscando un camino de identidad propia y de conseguir puntos".

Eso sí, quiso Matías Almeyda sin relativizar la importancia de lo logrado ante el Barça, controlar las emociones: "Ojalá que gane siempre y quedar lleno de azúcar. No hay que tener miedo a la derrota, ni tener temor al triunfo. Trabajamos para el triunfo. Ahora hay que tener una estabilidad emocional, en los dos tipos de resultados. Van nueve fechas, nuestro objetivo sabemos cuál es, y por eso cuando se gana es todo lindo y cuando se pierde se cambia muy rápido de pensamiento. Yo lo analizo desde otro lugar, no me subo a ningún carro. Tampoco me bajo. Cuando ganas jugando bien es porque hiciste bien las cosas, a veces juegas bien y no se da, o a veces, como ante el Rayo, no jugamos bien y ganamos. Busco un equilibrio para ser coherente con mis pensamientos, actos y hechos. Y no es fácil".

"Soy uno de los pocos entrenadores del mundo que después de ganarle al Barcelona no di una nota. No hablé con nadie. Estamos buscando un camino de construir una identidad propia. Tenemos que saber que es un partido, que en realidad son tres puntos y nada más".

"Las cosas en el fútbol no se construyen de un día para otro, se construyen en grupo. Los jugadores son protagonistas. Los veo bien, con los pies sobre la tierra. No se quedó con un triunfo al Barcelona y es un triunfo que se debía festejar. Hacía 10 años que no sucedía. Había que celebrarlo porque parecía que la goleada iba a ser al revés, pero celebrar en su justa medida".

Almeyda advierte de la llegada del Mallorca

Llega a Nervión el Mallorca, colista de Primera División, pero el técnico argentino avisa de que no hay tanta distancia con ellos: "Tratamos de estudiar a todos los rivales. Todos han jugado de una manera diferente, y suele suceder en fútbol. Cada uno con su estrategia. No veo una diferencia grande entre Mallorca y nosotros. Estamos iguales, muy parecidos. Hemos conseguido algunos puntos más, pero el que piense que estamos arriba o abajo está equivocado. Va a ser un partido difícil como todos. Esta tranquilidad que tenemos estos días por haber ganado, si hubiésemos perdido habría cambiado todo, y no debería. Este proceso debe ser largo, porque los cambios en la vida, en el fútbol, en un trabajo, se construyen con tiempo, en equipo. No hay uno que sea el salvador, somos un grupo, hay dirigentes, director deportivo, un staff y los jugadores son los protagonistas. Pondremos a los jugadores, los veo bien, con los pies sobre la tierra. Veo un grupo humilde, que quiere seguir, que no se quedó con el triunfo ante el FC Barcelona, más allá de que ese triunfo se debía festejar, porque hacía años que no le ganaban. Festejar a su medida, porque rompiste una racha y parecía que la goleada iba a ser al revés. Siendo conscientes de dónde estamos jugando, cómo y cuál es el primer objetivo".

No ve a Juanlu en otra posición que no sea en la banda

"Sigue siendo importante, esto es largo y vamos a necesitar de todos. No lo veo en la mitad de la cancha. Él ha jugado por derecha y las características de nuestro juego requiere otras virtudes en el medio".

Joan Jordán, un caso particular

"Su caso es diferente a los de Januzaj o Marcao. En su anterior equipo, donde lo hizo bien, jugaba todos los partidos, pero entrenaba poco por la lesión. Viene de un proceso de mucho tiempo. Esta semana es la primera que entrenó con el grupo. Trato a todos por igual. Si supera a sus compañeros jugará si no, no jugará. Ése es el mayor respeto que le puedo tener a un jugador".

Nianzou, baja confirmada

"Nianzou empezó a entrenar con el grupo, pero sintió una molestia y hemos preferido que pare para no forzar. Esperemos que este para el siguiente partido".

La reflexión de Almeyda sobre el parón liguero

"Cuando vas ganando es lindo seguir, pero también relajarse un poco. Depende. Si está así, es porque tiene que estar así. Nos adecuamos a los tiempos. Nos da felicidad que nuestros jugadores participen en sus selecciones, vinieron todos bien, la mayoría han conseguido buenos resultados y me da felicidad por ellos. Si veo feliz a los jugadores que entreno, siempre es más fácil", concluyó el técnico del Sevilla Fútbol Club.