El Sevilla bajo el sello de Almeyda quiere mantener el pulso en Nervión ante un Mallorca herido

Un Sevilla Fútbol Club de autor. Así se podría resumir grosso modo a un equipo al que Matías Almeyda le ha impregnado su sello, siendo peleón, con carácter y con mucha intensidad en cada disputa a lo largo de los 90 y muchos minutos que duran los partidos.

Fue esa una de las claves, la principal tener estudiado muy bien al Barça, para que el conjunto nervionense volviera a marcharse de Nervión con una sonrisa de oreja a oreja después de golear a uno de los grandes de LaLiga EA Sports y del continente europeo.

Ahora, Almeyda hace un llamamiento a la calma, no quiere rebajar el azúcar por la victoria, "ojalá que gane siempre y quedar lleno de azúcar. No hay que tener miedo a la derrota, ni tener temor al triunfo. Trabajamos para el triunfo", declaraba 'El Pelado' que quiere encontrar esa "estabilidad emocional" y deberá hacerlo ante el colista de Primera División, el RCD Mallorca de Jagoba Arrasate, con sólo cinco puntos en el casillero y cuatro derrotas en sus cuatro salidas.

Almeyda se centra en el Mallorca

Por todo ello quiere el técnico argentino tomar el encuentro con máxima responsabilidad para que llegue la tercera victoria consecutiva en LaLiga y la segunda en el Ramón Sánchez-Pizjuán, ese fortín al que cada equipo que venía terminaba normalmente sucumbiendo.

"Tratamos de estudiar a todos los rivales. Todos han jugado de una manera diferente, y suele suceder en fútbol. Cada uno con su estrategia. No veo una diferencia grande entre Mallorca y nosotros. Estamos iguales, muy parecidos. Hemos conseguido algunos puntos más, pero el que piense que estamos arriba o abajo está equivocado. Va a ser un partido difícil como todos. Esta tranquilidad que tenemos estos días por haber ganado, si hubiésemos perdido habría cambiado todo, y no debería. Este proceso debe ser largo, porque los cambios en la vida, en el fútbol, en un trabajo, se construyen con tiempo, en equipo", manifestaba Almeyda al respecto.

Con cinco atrás repitiendo el once de Vallecas, una gran posibilidad

Matías Almeyda podría volver a los cinco defensas ante un Mallorca que llega muy necesitado y que, previsiblemente, obligará a un partido más cerrado y con menos espacios. Entre las principales incógnitas del once figura la posible inclusión de Fábio Cardoso, que parte con ventaja sobre Kike Salas y los canteranos Ramón Martínez y Andrés Castrín para acompañar a César Azpilicueta y Marcao en el eje de la zaga. En los laterales, José Ángel Carmona se perfila como titular en la derecha tras imponerse a Juanlu, mientras que Gabriel Suazo ocupará el costado izquierdo. Sobre Juanlu, dijo Almeyda en la previa que "sigue siendo importante, esto es largo y vamos a necesitar de todos. No lo veo en la mitad de la cancha. Él ha jugado por derecha y las características de nuestro juego requiere otras virtudes en el medio".

Isaac Romero celebra su gol contra el Barcelona, durante el partido de LaLiga EA Sports en el Ramón Sánchez-Pizjuán. / Raúl Caro / EFE

Por delante de la defensa, Almeyda seguirá confiando en el doble pivote formado por Batista Mendy y Lucien Agoumé, una pareja que se ha consolidado con solidez en las últimas jornadas. La alternativa de reforzar el mediocampo con Djibril Sow o Nemanja Gudelj sigue sobre la mesa, aunque supondría renunciar a un central más. En la portería, Odysseas Vlachodimos, en un gran momento tras su paso por la selección griega, volverá a ser clave bajo los palos.

En ataque, el técnico argentino mantiene una estructura estable. Alexis Sánchez, cada vez más asentado, ocupará la banda izquierda, mientras que Rubén Vargas repetirá en el flanco derecho tras brillar con Suiza durante el parón internacional. En la delantera, la ausencia de Akor Adams —recién reincorporado tras anotar con Nigeria— deja el camino libre a Isaac Romero, que atraviesa un buen momento tras marcar su tercer gol del curso ante el Barcelona.

Así, todo apunta a que Almeyda repetirá el bloque que tan buen resultado le dio en Vallecas frente al Rayo, confiando en una estructura de cinco hombres atrás y en el impulso de un Sevilla que busca consolidar su crecimiento y mantener el pulso por los puestos europeos en un Ramón Sánchez-Pizjuán que vuelve a ser un terreno de respeto.