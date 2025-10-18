Almeyda: "Esto es tiempo, hay que seguir mejorando, dando confianza, pero hay realidades"

El Sevilla Fútbol Club cayó derrotado este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán en un día duro en el que los de Matías Almeyda no fueron capaces de responder a los golpes con que fue noqueando el Mallorca al conjunto nervionense, que empezó por delante en el marcador y que encajó tres goles en diez minutos en la segunda mitad dejando sin ninguna reacción a los sevillistas.

'El Pelado' analizó en sala de prensa esos errores que tuvo su equipo que lo llevaron a tan duro resultado: "Nos pusimos en ventaja, el partido estaba bien, encontrando y no dejando crecer al rival, tuvimos la posibilidad de irnos con ventaja el primer tiempo. En fútbol, equipos como nosotros no pueden perdonar, las acciones las tienes que completar. Dejó abierto el equipo, el rival mantenía su estructura más allá de ir perdiendo. El segundo tiempo cometimos muchos errores, cuando cometes tantos errores es normal que saques del medio. Esto marca la realidad, la que he hablado después del partido pasado, en la semana. Esto es tiempo, hay que seguir mejorando, dando confianza, pero hay realidades".

Incidiendo en los fallos propios, Almeyda reconoció que varios eran evitables: "Hay un tipo de error que eran evitables, porque habíamos visto imágenes de que podía pasar. Sale un lateral desde la cuarta de cancha y con una pelota larga nos hicieron gol. Teníamos que evitar centros. Entra cómo marcamos y que no salgan de centro limpio. Todo hubiese cambiado si convertíamos. Tuvimos acciones claras, dos o tres contragolpes, para agrandar el marcador".

Nombres propios: Juanlu, Agoumé y Mendy

"Juanlu ha jugado mucho de extremo. Con experimentos me refiero a meterlo de contención. El año pasado jugó mucho de extremo, no estoy haciendo ningún experimento", explicó el argentino sobre la demarcación de Juanlu por delante de Carmona y alternando por momentos de carril con Vargas.

Sobre el doble pivote, Batista Mendy y Lucien Agoumé, dejó claro Matías Almeyda que no tuvieron culpa en el resultado: "Ellos no participaron en los errores. El primer tiempo lo hicieron mejor que el segundo, por momentos el segundo también. Por medio ellos son fuertes, agresivos, dinámicos, con movilidad. El juego había que hacerlo de otra manera, como hicimos en el primer tiempo. Con Carmona y Juanlu estaba por donde teníamos que atacar. Nos faltaron mas posibilidades por ese lado. El rival juega, tiene buenos jugadores, sabíamos lo que era el rival. No salió. Por momentos sí y por momentos no".

El análisis de Almeyda sobre la derrota del Sevilla ante el Mallorca "En realidad creo que los partidos controlados no están nunca. Porque para controlarlo uno tiene que terminarlo. Y hubo acciones para terminarlo. Y siempre que perdonas dejas abierta una posibilidad rival. El rival a 1-0 esperaba, nos modificaba a su manera. No solo tuvimos las posibilidades. Y después de errores muy infantiles".

Máxima intensidad en cada acción

"Los futbolistas deberían jugar siempre al 100%. Son 90 minutos en los que tienes que dejar todo, es verdad que a veces tienes mejor día. Hay pocos futbolistas que pueden jugar al 60%, solo aquellos elegidos que con una acción termina el partido. Nosotros trabajamos como equipo, se tienen que partir el alma, porque si no, no alcanza. No tenemos dos o tres futbolistas que en una acción liquidan el partido, nosotros tenemos que trabajar en equipo. Hay errores en todos los partidos, si son muy exagerados, el rival aprovecha. Eso fue lo que pasó hoy. Esto es seguir, insistir, por eso la semana y estos días había que mantener la tranquilidad, porque estamos preparados para otra cosa. Los rivales directos son los de hoy, después veremos a final del torneo donde estamos. Hay que ser consciente".

Los goles del Mallorca: "Los tres fueron en diez minutos, cada avance hubo dudas, y esa duda mata"

"A veces se marca de una manera natural, un equipo que se entusiasma y cambia su manera, se animó un poco. Por eso entraba nuestro error, que no lo pudimos liquidar. Nosotros caímos en esa atención que habitualmente sucedía, que es lo que trabajamos para modificar. Hay que seguir firme. Los tres goles fueron en diez minutos, cada avance hubo dudas, y esa duda mata".

César Azpilicueta, del Sevilla FC, se lesiona durante el partido de fútbol de la liga española, LaLiga EA Sports, disputado entre el Sevilla FC y el RCD Mallorca en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

La importancia de Alexis y Azpilicueta

"Yo creo que hoy la alineación, porque prácticamente César salió ni bien arrancó el partido. Tanto la de él como la de Alexis son tipos que están marcando tranquilidad, serenidad, experiencia. Que es lo que buscábamos. Por eso llegaron. Y las dos ausencias desde el arranque se notaron. Obvio, en el manejo de los tiempos, en el diálogo. Y sobre todo jugando de local", antes de añadir sobre la lesión de Azpilicueta su valoración: "Sintió un dolor en el aductor. Veremos. Son jugadores que salen porque piensan que está mal. De hecho, el cambio de Alexis fue porque ayer tuvo un problemita en un nervio. Entonces, tuvimos que modificar ahí".

Al término del partido, se pudo ver a Matías Almeyda acercarse a la grada para hablar con un aficionado molesto por la derrota: "El señor, cuando me di la vuelta, estaba expresando su malestar. Entonces fui, porque no siempre hay que arrimarse cuando uno gana. Cuando gano nunca me arrimo. Estaba bien escucharlo y que se desahogara, se desahogó con toda su alma. Está bien, me dijo verdades. Lo tuve que aguantar. Espero que esté más tranquilo. Estaba bien, le di la razón", concluyó el entrenador del Sevilla FC.