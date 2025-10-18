El Mallorca remonta al Sevilla en Nervión y le da un baño de realidad (1-3)

Repitió Matías Almeyda el esquema que puso contra el Barcelona con cuatro defensas para medirse al Mallorca en un Sevilla Fútbol Club cuya principal novedad en el once fue la inclusión de Juanlu Sánchez por Alexis Sánchez, algo que explicaba 'El Pelado' en la previa como "obligatorio".

Antes del comienzo del duelo, el speaker de la entidad nervionense pronunció unas palabras de apoyo a la familia de Sandra Peña: "El Sevilla FC se solidariza con todas las víctimas de odio, acoso y bullying y muestra su total apoyo a la familia de Sandra Peña en estos complicados momentos. Estamos con vosotros". En el minuto 14 se mostró en Gol Norte un lema que rezaba: "Tolerancia cero con el Bullying, DEP Sandra". Aplaudieron el gesto los 37.008 aficionados que se congregaron este medio día en Nervión.

No dio tiempo a que el encuentro entrara en ebullición cuando el Sevilla se llevó el primer varapalo con la lesión de César Azpilicueta en la primera jugada del encuentro. Se echó la mano atrás sintiendo un pinchazo muscular en una acción en la que sacaba el balón ante la leve oposición de Jan Virgili.

Sevilla FC - Mallorca en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El de Zizur Mayor se marchó ovacionado del Sánchez-Pizjuán tras haber disputado todos los minutos desde su llegada con el serio rostro. Por él entró Ramón Martínez, manteniéndose la línea de cuatro atrás.

Intercambiaron posesiones ambos equipos hasta que los de Matías Almeyda comenzaron a llevar la voz cantante acercándose a los dominios de Leo Román hasta que en el 16' abrió el marcador. José Ángel Carmona llegó a línea de fondo, metió un balón envenenado al segundo palo que nadie acertó a despejar y Rubén Vargas, el más listo y libre de marca, controló y definió con la izquierda a bocajarro en el área chica.

Le dio confianza el gol al conjunto nervionense, que sin volcarse completamente, empezó a someter a un cuadro bermellón muy perdido inicio de la campaña con jugadores entre sí mirándose sin química alguna en el terreno de juego.

Fue creciéndose el Sevilla pero sin hallar el segundo tanto. Juanlu probó a Leo Román en un cabezazo que salió centrado y Virgili para el Mallorca lo intentó en una jugada personal tras zafarse de Ramón Martínez, terminando la acción con la puntera y sin fuerza.

Entró algo más fuerte y presionando más arriba la salida de balón del Sevilla el Mallorca de Arrasate, al que le faltó culminar las acciones con alguna toma de decisión errónea en el tramo final de la jugada.

Los de Matías Almeyda, atrayendo esa presión buscaron la verticalidad para encontrarse con espacios por delante para correr, como más cómodos se sienten los nervionenses, y más con el marcador a favor. Isaac Romero en una contra muy prolífica lo echó todo por tierra al ceder a Juanlu en vez de a Vargas tras aglutinar a los bermellones en torno a su figura en dicho ataque.

El Mallorca aprovecha la desconexión del Sevilla

Consiguió encontrar un buen tramo de fútbol el Sevilla, que no fue capaz como en el que tuvo en la primera mitad de hacer el segundo y lo terminó pagando muy caro.

La falta de efectividad, que apenas había aparecido en este curso, se tradujo en un cuadro bermellón que empezó a creerse que el empate era posible, y en 10 minutos fatales de los de Matías Almeyda le dio por completo la vuelta al marcador, haciendo hasta largo el electrónico.

Empezó a generar el Mallorca y en su segundo remate a portería, primero de Muriqi, llegó el 1-1. Gabriel Suazo, que tenía el balón en su poder y salida en largo con Vargas tirando el desmarque, se metió en un callejón sin salida por el medio corriendo en horizontal y la recuperó el conjunto visitante. Virgili le puso el esférico en ventaja al kosovar y definió fuerte al primer palo.

Fue sólo un aviso para un Sevilla que lejos de despertar se dejó dominar por el Mallorca y se quedó sin respuesta alguna. Seis más tarde en una llegada lateral se durmió Marcao y los dos de los cambios de Arrasate generaron el tanto. Mojica centró desde la izquierda y Mateo Joseph adelantó a los bermellones.

El Ramón Sánchez-Pizjuán enmudeció y el Mallorca lo aprovecharía para hurgar en la herida y hacer el tercero. Marcao, que ya había estado mal en el segundo, se comió un balón aéreo midiendo mal el salto y propició que Mateo Joseph se quedara sólo delante de Vlachodimos, definiendo raso y cruzado al palo largo.

El Sevilla, dormido y con poca capacidad de reacción, lo intentó en los diez finales más con el corazón que con la cabeza, dejando escapar tres puntos que tenía muy bien conservados en la primera mitad.

La falta de gol para hacer el 2-0 y concretar alguna de las llegadas, la toma de decisión final en las mismas y los regalos de Suazo y Marcao lo condenaron contra un Mallorca que consigue sus primeros puntos a domicilio ante un Sevilla de Matías Almeyda que llegaba tras golear al Barcelona y salió goleado por el Mallorca en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Baño de realidad.