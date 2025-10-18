Las notas de los jugadores del Sevilla ante el Mallorca

El Sevilla Fútbol Club cayó derrotado este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el RCD Mallorca, que le remontó en diez minutos en un partido en el que notaron los de Matías Almeyda la lesión en la primera jugada de César Azpilicueta, perdiendo a un líder dentro del campo y notando esa falta de seguridad que sí está con el navarro.

En el segundo tiempo, tres goles en diez minutos del Mallorca en tres errores individuales de Suazo y Marcao condenaron a un Sevilla que lejos de reaccionar se quedó sin respuesta y totalmente noqueado.

Las notas del Sevilla Fútbol Club

Matías Almeyda (4): la lesión de Azpilicueta condicionó su plan inicial y sobre todo la falta de un líder sobre el campo que aporta jerarquía a la zaga. Tras el descanso, Arrasate movió ficha, introdujo a un segundo delantero y le ganó en el plano táctico también con las subidas de Mojica. Hoy perdió en los cambios y el colista le dio un baño de realidad.

Titulares

(4) Odysseas Vlachodimos: tuvo alguna parada de mérito que mantuvo al equipo en el partido mientras ganaba. Pudo hacer algo más en el de Muriqi por su palo, superado en el segundo y en el tercero quizás pudo tapar más.

(5) José Ángel Carmona: llegaba en su mejor nivel y en ataque volvió a mostrar esa faceta de llegador que tiene asistiendo en el 1-0 a Vargas. En defensa, sin embargo, sufrió con Jan Virgili y con Mojica.

(Sc) César Azpilicueta: se lesionó en la primera jugada. A esperar la gravedad de la que reviste dicha dolencia muscular.

(1) Marcao: bien en la primera mitad, achicando balones y siendo el jefe de la zaga. Todo lo contrario en la segunda, cargándose el partido con un fallo grosero sin cerrar el centro, y midiendo fatal el salto en la acción previa del 1-3. Condenó al Sevilla.

(3) Gabriel Suazo: toda la aplicación defensiva que demostró en la primera mitad desapareció por completo en la segunda. La acción del 1-1 en la que pierde un balón en salida por avanzar en horizontal en vez de buscar en largo a Vargas, incomprensible.

(4) Lucien Agoumé: muy desaparecido en el primer tiempo. Empezó a crecer cuando el Sevilla encontró espacios en el primer tramo de la segunda mitad y volvió a evadirse en el final del partido. No tuvo su tarde.

(5) Batista Mendy: sostuvo al Sevilla y estuvo acertado en salida de balón, sobre todo en campo propio. En campo rival todavía le cuesta mostrarse algo más.

(4) Djibril Sow: más arropado y ubicado junto a Agoumé y Mendy, pero no termina de ser lo trascendental que debe siendo el más ofensivo de los tres o el de más ida y vuelta.

(6) Juanlu Sánchez: por derecha, por izquierda, mucha movilidad en ataque, pero le faltó finalizar con acierto alguna que tuvo. En el segundo tiempo pagó la inactividad.

(7) Rubén Vargas: anotó el 1-0 en una jugada en la que sorprendió en el segundo palo y aprovechó el garrafal fallo de Maffeo en el despeje. Buscó puerta en la segunda parte, de los pocos que intentó algo diferente cuando cambió el guion del partido.

(5) Isaac Romero: desperdició una contra clarísima que condujo él en la segunda mitad cediéndole el balón a Juanlu en vez de a Vargas, en mejor posición para anotar. De más a menos.

Rubén Vargas celebra su gol ante el Mallorca en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. / José Manuel Vidal / EFE

Suplentes

(4) Ramón Martínez: pudo estar mejor colocado en los goles del Mallorca. De más a menos tras salir en el minuto 4 al romperse Azpilicueta.

(2) Adnan Januzaj: salió como ante el Barcelona, desubicado y perdiendo balones como el del 1-2. Así difícil que se vuelva a ganar minutos y a Almeyda.

(5) Alexis Sánchez: no aportó muchas soluciones ante un Mallorca muy cerrado con el marcador a favor. Entró con un Sevilla con muy pocas ideas con balón ante un conjunto bermellón replegado y cómodo tras remontar.

(4) Akor Adams: lejos del área y con escasa participación. En 20 minutos no encontró portería.

(Sc) Chidera Ejuke: sin apenas minutos tuvo más incidencia que el resto de los cambios.