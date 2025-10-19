Marcao: "En la segunda parte bajamos la concentración, estábamos lejos de las marcas"

El Sevilla Fútbol Club perdió este sábado contra el Mallorca, que llegaba al Ramón Sánchez-Pizjuán como colista de Primera División y que detectó las indecisiones de los de Matías Almeyda en la segunda mitad para darle la vuelta al marcador e incluso marcharse de Nervión con un merecido 1-3 que supuso un baño de realidad.

En la primera parte se adelantó el conjunto blanquirrojo por medio de Rubén Vargas en el 16' a centro de José Ángel Carmona y en la segunda mitad Muriqi hizo las tablas en un fallo de Suazo en salida conduciendo la pelota, y Mateo Joseph hizo el segundo y el tercero.

Marcao analiza la derrota del Sevilla

Uno de los jugadores del Sevilla FC que hablaron al término del encuentro fue Marcao, que explicó en primer lugar en los medios del club y en zona mixta que el Sevilla había salido bien y todo marchaba como esperaban: "Empezamos bien. Teníamos planeado algo y estaba saliendo bien, pero en la segunda parte no sé qué pasó. Bajamos la concentración. Estábamos lejos de las marcas y perdimos el encuentro. No hay mucho que hablar. Tenemos que hablar esta semana, mirar los vídeos y seguir para ganar los próximos partidos. Cometíamos muchos errores y el rival aprovechaba esos momentos de fallos. Tenemos que continuar. La jornada que viene tenemos un partido duro y tenemos que ganar".

Marcao incide en la segunda mitad

"Veníamos en una línea buena. Creo que hoy bajamos la concentración, principalmente en la segunda parte. Pero tenemos que seguir con otros partidos, tenemos que aprender de los errores que cometemos hoy. No creo que hayan sido errores individuales. Para mí, errores colectivos. Cuando tú hablas de fallos individuales, estás hablando de uno, y aquí no es uno u otro, es el grupo. Para mí, los grupos son importantes y, cuando uno falla, fallamos todos".

"Después del último partido contra el Barça, ganar en casa es lo que se espera de quien viene con una buena dinámica. Es normal que contra el RCD Mallorca viniéramos para ganar, principalmente porque ganamos en casa. Pero la segunda parte, para mí, fue muy mala. Bajamos mucho la concentración. No controlamos los partidos que teníamos planeados. Al menos, lo que hemos hecho".

Rubén Vargas celebra un gol durante el partido de LaLiga EA Sports disputado entre el Sevilla FC y el RCD Mallorca en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Rubén Vargas: "Los errores cometidos impiden sumar tres puntos"

"Los errores cometidos impiden haber sumado los tres puntos. Tuvimos la oportunidad de hacer el segundo gol y todo habría sido diferente. Tenemos que jugar más tranquilos, teníamos el control del partido pero así es el fútbol, si no haces gol el otro equipo puede encontrarse con uno y eso es lo que pasó. Todo esto es un proceso, quedan muchos partidos y hay que seguir. En cada partido se ve que los jugadores tenemos más confianza, por lo que tenemos que seguir siendo positivos".

Juanlu: "En cinco minutos de desconexión se nos ha ido la posibilidad de puntuar"

Juanlu también habló en los medios del club sobre la importancia de esos minutos de desconexión: "Estábamos haciendo un buen partido, lo teníamos controlado, salía lo que teníamos trabajado, controlando incluso tras el descanso, pero en cinco minutos de desconexión se nos ha ido la posibilidad de puntuar. El gol del empate ha sido en un momento en el que habíamos hecho los cambios, sin que se hubieran asentado. En ocho minutos nos han hecho esos dos goles y ha sido difícil. En lo personal estoy contento de volver al once inicial y de jugar con Carmona por detrás, nos entendemos bien y es una pasada jugar con él atrás. El viernes tenemos otra oportunidad", concluyó el canterano del Sevilla Fútbol Club sobre el partido que jugarán la jornada próxima en Anoeta contra la Real Sociedad.