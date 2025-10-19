Palop analiza el nivel de Vlachodimos en el uno contra uno: "Sabe aguantar, achicar y tomar decisiones"

Odysseas Vlachodimos se ha hecho con la portería del Sevilla Fútbol Club a base de intervenciones de mérito que han hecho que releve a Orjan Nyland tras el duelo contra el Elche en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El greco-alemán debutó así en Mendizorroza en la victoria por 1-2 ante el Alavés, estuvo en el Sevilla 1-2 Villarreal, en los triunfos a Rayo, a domicilio, y a Barcelona en casa, y en la reciente derrota ante el Mallorca en casa del pasado sábado. En los cinco partidos no ha sido capaz de dejar su portería a cero, pero ha realizado paradas de mérito que han permitido mantener con vida al equipo en Vallecas o en el tramo delicado ante los azulgranas por ejemplo.

Sobre Vlachodimos, la portería del Sevilla y sobre Nyland habló el pasado jueves en La Jugada de Canal Sur un exportero sevillista, Andrés Palop, nombrado recientemente seleccionador autonómica de la Federación Valenciana de Fútbol.

Palop ya conocía a Vlachodimos

Palop reconoció que tenía en el radar a Odysseas Vlachodimos desde la etapa en el SL Benfica, según el de La Alcudia "fue su mejor momento", todo ello antes de ir a la Premier League: "De ahí vino un traspaso al Newcastle y en Inglaterra no ha tenido ese protagonismo, además teniendo un portero muy consagrado como Nick Pope. Ir a la liga inglesa y mantenerse en la selección griega como titular no es fácil".

"Vlachodimos en el uno contra uno sabe aguantar, achicar y tomar decisiones"

Del actual titular del Sevilla bajo palos, explica Andrés Palop que de sus virtudes se queda con "templanza, seriedad y esa sensación de seguridad", como también analiza qué es lo que más le gusta del griego: "A mí en el uno contra uno me gusta mucho porque sabe aguantar, achicar y tomar decisiones. Bajo palos para la envergadura que tiene es ágil. Creo que puede mejorar con los pies y en los rechaces, porque muchas veces deja oportunidad a segunda jugada. Debería intentar rechazar hacia los lados o bloquear más. Pero luego es atrevido en el juego aéreo, asume responsabilidades y creo que con los partidos sacará su mejor versión".

Örjan Nyland en acción durante el partido de la tercera jornada de LaLiga que Girona FC y Sevilla FC disputan este sábado en el estadio Municipal de Montilivi. / Siu Wu / EFE

"Nyland ha ayudado al Sevilla a ganar puntos"

"El runrún viene también por el equipo. Creo que se ha comido gran parte de una situación de un Sevilla que ha tenido que luchar por no descender. Eso el portero lo acusa porque sabes que hay inseguridad y que el equipo no funciona. Al final eso se contagia. A lo mejor quieres hacer más por ayudar y acabas perjudicándote. Pero para mí ha tenido partidos muy interesantes donde ha ayudado al Sevilla a ganar puntos".

Terminando sobre el noruego, Andrés Palop comenta cómo es la competencia bajo palos y los momentos de cada uno: "Nyland es consciente de que la portería del Sevilla tiene un gran peso y que tienes que mantener un nivel. Me consta que es un chico extraordinario, que trabaja muchísimo y que esperará su momento. Al no tener tantas competiciones, se reducen los partidos, pero tiene que estar preparado porque es cuestión de detalles. Estamos viendo que el entrenador (Matías Almeyda) cuenta con todos y en cualquier momento puedes estar en el once".

Palop no es partidario de rotaciones

"Soy partidario de los momentos de cada jugador. Si el portero tiene confianza, está respondiendo, darle minutos a otro es romper un poquito esa continuidad. Creas incertidumbre y se crea un debate que acaba perjudicando. En una plantilla como la del Sevilla pueden ser todos titulares y luego hay que convencer en el día a día y aprovechar el momento. Por ejemplo, el Elche rota en portería entre Dituro e Iñaki Peña, pero, desde mi conocimiento, se crea un ambiente raro. En este fútbol puede pasar de todo, pero yo soy un poquito más llevado a la antigua".