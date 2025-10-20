Lesión Azpilicueta: comunicado médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Sevilla

El Sevilla Fútbol Club hizo oficial el pasado domingo por la tarde la lesión de César Azpilicueta, que pidió el cambio en el minuto tres del encuentro ante el Real Club Deportivo Mallorca en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El defensa de Zizur Mayor sintió un pinchazo muscular en una acción en la que trataba de sacar el balón jugado sin aparente peligro ante la presión de Jan Virgili y él mismo fue quien echó el esférico a la banda para tenderse y solicitar la asistencia.

Como ya vaticinó Almeyda tras el partido, "sintió un dolor en el aductor. Veremos. Son jugadores que salen porque piensan que está mal. De hecho, el cambio de Alexis fue porque ayer tuvo un problemita en un nervio. Entonces, tuvimos que modificar ahí", explicando también 'El Pelado' el motivo por el que tuvo que retirar del once en la previa a Alexis Sánchez y dejarlo en el banquillo, entrando en los minutos finales.

Comunicado médico del Sevilla FC

"César Azpilicueta no pudo disputar el Sevilla FC - RCD Mallorca tras lesionarse en la primera jugada del partido, trastocando los planes iniciales de Matías Almeyda. El defensor navarro, una vez sometido a las pertinentes pruebas médicas, sufre una lesión en los aductores del muslo izquierdo. De esta forma queda pendiente de evolución para conocer exactamente el período en el que deberá permanecer de baja médica".

César Azpilicueta, del Sevilla FC, se lesiona durante el partido de fútbol de la liga española, LaLiga EA Sports, disputado entre el Sevilla FC y el RCD Mallorca en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Qué tiene y cuántos partidos se perderá

El tiempo estimado de la lesión oscila entre las 2 y las 3 semanas y podría perderse todos los partidos que le quedan al conjunto de Matías Almeyda de aquí al siguiente parón internacional. Sería baja, por tanto, el próximo viernes ante la Real Sociedad en Anoeta, en el encuentro del martes contra el Toledo en la Copa del Rey, la visita al Atlético de Madrid el 1 de noviembre y uno de los duelos más emotivos para el navarro como el duelo contra Club Atlético Osasuna en Nervión, club que lo formó y del que es canterano.

A ese choque concreto contra los navarros quizás podría llegar, teniendo que aguardar de forma contraria a la vuelta de la siguiente ventana de selecciones, cuando el Sevilla visitará Cornellà para medirse al RCD Espanyol en la jornada 13 de LaLiga EA Sports.