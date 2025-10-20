Sevilla FC
Lesión Batista Mendy: comunicado médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Sevilla
El pivote francés sufre una lesión en los aductores del muslo izquierdo y será baja para las próximas dos o tres semanas
El Sevilla Fútbol Club ha retomado esta tarde en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacioes los entrenamientos con una sesión de recuperación tras la derrota en el Ramón Sánchez-Pizjuán frente al RCD Mallorca y la habitual jornada de descanso del día posterior.
En la sesión vespertina, la ausencia destacada ha sido la de Batista Mendy, que como detallaría el club nervionense ha caído lesionado y será baja para las próximas semanas. El que sí se ha ejercitado de forma parcial es Alfon, que empieza a volver al grupo con la vista puesta en el choque del próximo viernes contra la Real Sociedad en Anoeta.
"Para la cita en el Reale Arena, la primera plantilla continuará con el trabajo en la ciudad deportiva martes, miércoles y jueves, siendo este último día el previsto para la rueda de prensa del entrenador argentino antes de viajar al lugar del encuentro", comunicó el Sevilla FC.
Comunicado médico del Sevilla FC
"Batista Mendy sufre una lesión en los aductores del muslo izquierdo. Así, el jugador queda pendiente de evolución para volver al trabajo con el grupo".
Qué tiene y cuántos partidos se perderá
El tiempo estimado de la lesión oscila entre las 2 y las 3 semanas y podría perderse todos los partidos que le quedan al conjunto de Matías Almeyda de aquí al siguiente parón internacional. Sería baja, por tanto, el próximo viernes ante la Real Sociedad en Anoeta, en el encuentro del martes contra el Toledo en la Copa del Rey, la visita al Atlético de Madrid el 1 de noviembre y podría llegar para el duelo contra Club Atlético Osasuna en Nervión justo antes de un nuevo parón internacional.
