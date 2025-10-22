Alineación probable del Sevilla contra la Real Sociedad: sin Azpilicueta, Almeyda tendrá que reconstruir la defensa

Tras la inesperada y dura derrota del Sevilla Fútbol Club ante el RCD Mallorca el pasado sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán, Matías Almeyda trabaja esta semana con el objetivo de ganar en San Sebastián y volver a la gran dinámica lograda en el anterior tramo de competición hasta el parón internacional en el que el conjunto nervionense sacó diez de quince puntos posibles.

Otro de los condicionantes que tendrá 'El Pelado' para conformar el once con el que se mida a la Real Sociedad son las bajas por lesión de César Azpilicueta, líder de la defensa y hombre que aportaba jerarquía, y de Batista Mendy. La ausencia del navarro frente al Mallorca al retirarse en la primera jugada lo acabó notando el equipo.

Una vuelta a la línea de cinco sin Azpilicueta

"César Azpilicueta no pudo disputar el Sevilla FC - RCD Mallorca tras lesionarse en la primera jugada del partido, trastocando los planes iniciales de Matías Almeyda. El defensor navarro, una vez sometido a las pertinentes pruebas médicas, sufre una lesión en los aductores del muslo izquierdo. De esta forma queda pendiente de evolución para conocer exactamente el período en el que deberá permanecer de baja médica", informaba el Sevilla el pasado domingo por la tarde, por lo que el navarro será baja para dos o tres semanas.

La lesión del defensa de Zizur Mayor será un quebradero de cabeza para Matías Almeyda, que sacó a Ramón Martínez por él ante el Mallorca y tampoco cuajó una buena actuación como Marcao, que falló en el segundo y en el tercer tanto de los bermellones.

El brasileño se está asentando en la defensa y seguramente repita en la misma, más si cabe sin Azpilicueta. La duda será quién será su acompañante o sus acompañantes si 'El Pelado' decide volver a la línea de cinco que tan buenos resultados le estaba dando. Ganan enteros Kike Salas y Fábio Cardoso para formar junto a Marcao en Anoeta, pero con Almeyda nunca se sabe en la zaga y desde que comenzó la campaña ha ido rotándolos a todos menos al de Londrina y a Azpilicueta. Bajo los palos estará Odysseas Vlachodimos una semana más.

Alexis Sánchez durante un entrenamiento con el Sevilla FC en la CD José Ramón Cisneros Palacios / Sevilla FC

Alexis Sánchez por Batista Mendy y un cambio de dibujo

Además de la reestructuración de la parcela defensiva en San Sebastián, otra de las modificaciones que tendrá que acometer de forma obligatoria en el once Matías Almeyda es el cambio de los tres centrocampistas por dos con un intercambio de piezas entre el lesionado Batista Mendy y Alexis Sánchez, que"tuvo un problemita en un nervio" según dijo el argentino que lo obligó a tocar el once en la previa del Sevilla-Mallorca. Si entra el de Tocopilla por Batista Mendy, Djibril Sow formaría junto a Lucien Agoumé en la medular y actuarían tres atacantes de inicio con el citado chileno, Rubén Vargas e Isaac Romero. Otra posible opción es la entrada en la punta de ataque del Sevilla FC es Akor Adams por el canterano.