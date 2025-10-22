Real Sociedad - Sevilla FC: fecha, horario y dónde ver por televisión

El Sevilla Fútbol Club regresó el pasado lunes al trabajo en una sesión de recuperación vespertina en la que ya no estuvieron ni César Azpilicueta, que cayó lesionado el pasado sábado en la derrota ante el RCD Mallorca en el Ramón Sánchez-Pizjuán en la primera jugada del partido, ni Batista Mendy, que informa la entidad nervionens que sufre una lesión en los aductores del muslo izquierdo.

Tras el parte médico emitido por la entidad nervionense, el defensor navarro estará entre dos y tres semanas de baja, pudiendo perderse hasta cuatro partidos contando con el estreno en Copa del Rey en Toledo. Podría regresar el de Zizur Mayor para verse las caras contra Osasuna, el club del que salió, o ya volver tras el parón internacional de noviembre, el último de 2025 y penúltimo de la temporada antes del Mundial 2026. Misma situación presenta el centrocampista francés, pudiendo volver para el duelo con los rojillos.

Posible vuelta de Almeyda a la línea de 5 sin Azpilicueta

La lesión de César Azpilicueta es un duro golpe a los planes de Matías Almeyda, que había encontrado en el experimentado zaguero un hombre de jerarquía para su defensa y que ahora deberá buscar esas cualidades en hombres como Marcao o incluso en Fábio Cardoso, casi inédito a excepción de los minutos que tuvo en el triunfo en Vallecas siendo además titular.

Ese puede ser uno de los motivos para que 'El Pelado' regrese a la línea de cinco, más si cabe fuera de casa ante una Real Sociedad con Sergio Francisco jugándose su continuidad, sentándose al menos este viernes en el banquillo del Reale Arena.

Por delante de la citada línea de cinco atrás en el Sevilla con Carmona y Suazo en los carriles, el que puede entrar respecto al Mallorca es Alexis por el lesionado Batista Mendy, modificando el dibujo. El chileno se quedó en el banquillo por unos problemas de última hora y jugó muy pocos minutos.

Horario del partido entre la Real Sociedad y el Sevilla FC

La Real Sociedad y el Sevilla Fútbol Club disputarán el encuentro correspondiente a la jornada 10 el próximo viernes 24 de octubre a partir de las 21:00 horas.

Dónde ver el Real Sociedad - Sevilla FC

El encuentro de la jornada 10 de LaLiga EA Sports entre la Real Sociedad de Sergio Francisco y el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda será retransmitido por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.