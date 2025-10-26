Alineación probable del Sevilla ante el Toledo en Copa del Rey: momento para los menos habituales

El Sevilla Fútbol Club iniciará este martes su andadura en la presente edición de la Copa del Rey midiéndose al CD Toledo en el estadio Salto del Caballo de la ciudad toledana, un partido propicio para que Matías Almeyda lleve a cabo rotaciones masivas, más aún tras las recientes lesiones de estas últimas semanas que han atacado a la columna vertebral.

'El Pelado' no podrá contar con Tanguy Nianzou, César Azpilicueta, Batista Mendy y Alexis Sánchez y puede que tampoco con Lucien Agoumé, que salió tocado de Anoeta.

Nyland volverá bajo palos con una defensa inédita

No arriesgará en absoluto Matías Almeyda, que tiene al Sevilla en cuadro tras las últimas lesiones de Mendy y Alexis y que tampoco cuenta para la próxima jornada con Lucien Agoumé, que vio en Anoeta la quinta tarjeta amarilla.

En portería estará Nyland, que desde que Odysseas Vlachodimos se vistió de corto no ha tenido minutos y parece que el técnico de Azul contará con el noruego para la Copa del Rey, torneo en el que deberá ganarse más minutos de cara al resto de la temporada.

Tendrá en la derecha a Juanlu, con Carmona descansando al igual que Marcao en la zaga. Fábio Cardoso y Kike Salas pueden ser la pareja de centrales, teniendo opciones tanto Andrés Castrín como Ramón Martínez por el moronero. Tanguy Nianzou sigue al margen un mes después y ya se ha perdido otros cuatro enfrentamientos ligueros.

También habrá novedad en el costado zurdo con Oso dando el relevo a Gabriel Suazo, otro que necesita coger aire. Desde Girona y salvo ante el Elche que no fue titular al volver de Chile, lo ha jugado todo desde que estuvo inscrito.

Minutos para Peque, Manu Bueno, Ejuke y Januzaj

Sin Batista Mendy, en el dique seco, y sin Lucien Agoumé que terminó con molestias ante la Real Sociedad, Matías Almeyda no arriesgará a Djibril Sow, situando como único pivote a Nemanja Gudelj y estando el serbio escudado por Peque y por Manu Bueno. Joan Jordán podría entrar en la convocatoria y tener minutos ante el CD Toledo.

También habrá novedades en el frente. Alexis Sánchez ha sido el último en caer lesionado. El chileno sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho y será baja entre cinco y siete semanas. Al de Tocopilla se sumarán Isaac Romero y Rubén Vargas, que reclaman un respiro tras varias titularidades.

Akor Adams, del Sevilla, celebra tras marcar el cuarto gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Liga española entre el Sevilla y el Barcelona en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. / AP

De esta forma, será momento para ver nuevamente en la punta de lanza a Akor Adams, que ha tenido poca participación tras el último parón internacional en el que estuvo con Nigeria por primera vez.

A ambos lados del nigeriano podrían estar Adnan Januzaj en la derecha, necesita hacer méritos tras sus últimas actuaciones, y Chidera Ejuke en la izquierda que debe ir sumando minutos y cogiendo sensaciones en una parcela en la que ahora sin Alexis en el dique seco debe ser la alternativa a Alfon, quien debe ser titular en el Metropolitano junto a Vargas e Isaac en el siguiente duelo liguero del Sevilla Fútbol Club.