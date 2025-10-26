Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lesión Alexis Sánchez: comunicado médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Sevilla

El chileno sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho y será baja entre cinco y siete semanas, pudiendo perderse el derbi Sevilla-Betis

Alexis Sánchez en el partido entre Sevilla FC y FC Barcelona en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Alexis Sánchez en el partido entre Sevilla FC y FC Barcelona en el Ramón Sánchez-Pizjuán. / Raúl Caro / EFE

Álex Mérida

Sevilla

El Sevilla Fútbol Club ha comunicado este lunes una nueva lesión en un jugador de la primera plantilla, Alexis Sánchez, que estará en principio algo más de un mes de baja, por lo que podría perderse el primer derbi de la temporada del próximo 30 de noviembre en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Con la del chileno, Matías Almeyda tendrá cuatro bajas para medirse al Atlético de Madrid, ya que Agoumé cumple ciclo por tarjetas amarillas y César Azpilicueta y Batista Mendy también están lesionados como el de Tocopilla.

Comunicado médico del Sevilla FC

"El Sevilla FC ha regresado a los entrenamientos este domingo en una sesión en la que los titulares en el partido ante la Real Sociedad hicieron trabajo específico de recuperación, aunque con la ausencia de Alexis Sánchez. El chileno sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho y queda pendiente de evolución. El equipo volverá a entrenarse este lunes por la mañana, antes de partir hacia Toledo para iniciar su andadura en la Copa del Rey".

SAN SEBASTIÁN, 24/10/2025.- El lateral de la Real Sergio Gómez (d) pelea un balón con Alexis Sánchez, del Sevilla, durante el partido de LaLiga de fútbol que Real Sociedad y Sevilla FC disputan este viernes en el Reale Arena, en San Sebastián. EFE/Juan Herrero

Alexis Sánchez y Sergio Gómez pelean un balón en el Reale Arena en el partido de la jornada 10 de LaLiga entre Real Sociedad y Sevilla FC. / Juan Herrero / EFE

Qué tiene y cuántos partidos se perderá

El tiempo estimado de la lesión oscila entre las 5 y 7 semanas y se perderá todos los partidos que le quedan al conjunto de Matías Almeyda de aquí al siguiente parón internacional. Sería baja, por tanto, en el encuentro del martes contra el Toledo en la Copa del Rey, la visita al Atlético de Madrid el 1 de noviembre y ante Club Atlético Osasuna en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Casi asegurada su ausencia a la vuelta del parón internacional en Cornellà ante el Espanyol y sería seria duda para ElGranDerbi en Nervión contra el Betis. Para la visita al Valencia a Mestalla sí debería llegar Alexis Sánchez.

