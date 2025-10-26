CD Toledo - Sevilla FC: fecha, horario y dónde ver por televisión

El Sevilla Fútbol Club se estrenará este próximo martes en la edición 2025/26 de la Copa del Rey y lo hará a domiclio ante el Club Deportivo Toledo en un encuentro en el que Matías Almeyda dará entrada a los menos habituales en una competición cuyas primeras rondas no conviene relajarse pero sí sirven de test para los que han entrado menos en juego y para que demuestren que pueden ponérselo difícil a los teóricos titulares.

El conjunto nervionense llegará a este duelo además con las ganas de revertir una dinámica negativa de dos encuentros perdidos de forma consecutiva ante RCD Mallorca y Real Sociedad, que empezaron como colistas cada jornada en la que se enfrentaron a los blanquirrojos. El más reciente, en Anoeta cayendo por 2-1 con un doblete de Oyarzabal en un partido no exento de polémica arbitral.

Momento para los menos habituales

En el Estadio del Salto del Caballo de Toledo se espera lleno para este primer encuentro de la Copa del Rey en el que Matías Almeyda dará de nuevo entrada en portería a Orjan Nyland, en el que estarán Juanlu, Kike Salas, Castrín, Cardoso, Gudelj, Chidera Ejuke en uno de los costados o Akor Adams en punta entre otros.

Incluso Joan Jordán podría estrenarse como sevillista en este partido tras recuperarse de su operación de hernia discal este verano.

Horario del partido entre el CD Toledo y Sevilla FC

El Club Deportivo Toledo y el Sevilla Fútbol Club disputarán el encuentro correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey el próximo martes 28 de octubre a partir de las 21:00 horas en el estadio Salto del Caballo. El conjunto toledano de Tercera Federación llega al choque copero tras endosarle un contundente 6-1 al CD Sonseca en el derbi provincial.

Dónde ver el CD Toledo - Sevilla FC

El encuentro de la primera eliminatoria de la Copa del Rey entre el CD Toledo que entrena Borja Bardera y el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda será retransmitido en directo por Teledeporte, RTVE Play, TVE3 y Esport3 en abierto. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.