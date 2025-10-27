Almeyda encara una semana sin cinco piezas clave

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla Fútbol Club, ha arrancado este lluvioso lunes en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios una nueva semana de entrenamientos con un inminente encuentro copero este martes en Toledo y otro el próximo el fin de semana ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

El entrenador sevillista, consciente de que el duelo en la competición del KO en el estadio Salto del Caballo, será un interesante test para los menos habituales y para que vayan cogiendo rodaje y minutos y ayuden en Liga, lo centra prácticamente todo en el encuentro del sábado en la capital española, en una difícil salida ante los de Diego Pablo Simeone en la que intentarán puntuar fuera de casa en un escenario maldito para los nervionenses en el siglo XXI.

Cinco bajas para la Copa y la Liga

Con ese contexto ha comenzado el trabajo en las instalaciones sevillistas, sin cinco jugadores muy importantes a su disposición. Son los casos por lesión de César Azpilicueta, Tanguy Nianzou, Batista Mendy y Alexis Sánchez, además de Lucien Agoumé, que si bien conforme avance la semana podrá ir ejercitándose, salió tocado de Anoeta y vio además la quinta cartulina amarilla que le acarreará sanción ante el Atlético de Madrid. De momento, se ejercita al margen este lunes.

A Toledo con rotaciones

Matías Almeyda no tomará riesgos en la Copa del Rey y presentará un Sevilla Fútbol Club lleno de cambios por las numerosas bajas. Las citadas ausencias por lesión de Azpilicueta, Nianzou, Mendy y Alexis y las dudas con el estado físico de Agoumé, harán que 'El Pelado' salte a Toledo con un once inédito.

Volverá bajo palos Orjan Nyland, que desde que Odysseas Vlachodimos se hizo con el puesto no ha tenido minutos. En defensa, Juanlu ocupará la derecha y Oso entrará por Suazo en el lateral izquierdo. Cardoso y Kike Salas apuntan al eje de la zaga, con descanso para Marcao. Andrés Castrín o Ramón Martínez pueden ser alternativas al portugués y al moronero. Tanguy Nianzou sigue al margen y sin estar disponible.

El centro del campo será para Gudelj, acompañado por Peque y Manu Bueno, mientras que Joan Jordán podría tener minutos tras su recuperación. Djibril Sow, reservado para el sábado en el Metropolitano.

Arriba, Almeyda dará descanso a varios titulares y apostará por Akor Adams como referencia ofensiva, con Januzaj y Ejuke en las bandas. Sin Alexis Sánchez, baja para las próximas cinco o siete semanas, el de Azul apostará seguramente por Alfon González para el duelo contra el Atlético de Madrid, aunque podría reemplazar al nigeriano en el costado izquierdo del ataque en la segunda mitad del Salto del Caballo.

A las 12:30, Matías Almeyda comparecerá en rueda de prensa tras el último test sobre el terreno de juego antes de viajar a Toledo para el partido de Copa del Rey.