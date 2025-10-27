Almeyda subraya la importancia de la Copa: "En otras ligas que he dirigido muchas de ellas fueron ganadas"

Matías Almeyda compareció esta mañana en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios tras el último entrenamiento del Sevilla Fútbol Club antes de la disputa del primer partido de Copa del Rey que lo llevará este martes hasta Toledo para jugar en el Salto del Caballo. Con los lesionados César Azpilicueta, Tanguy Nianzou, Batista Mendy y Alexis Sánchez, y con el sancionado Lucien Agoumé, con un golpe en San Sebastián, no podrá contar 'El Pelado'.

Almeyda encara con concentración la Copa del Rey

"En principio con alegría, creo que son torneos que dan mucho y también quitan mucho, entonces se deben tomar con una máxima concentración, con muchas ganas, y obviamente son partidos decisivos, y eso también lo hace atractivo. En las otras ligas que he dirigido, he tenido la posibilidad de dirigir este tipo de copas, donde muchas de ellas fueron ganadas, y le doy una buena importancia, y también el respeto que merece cada rival, porque en un momento de mi carrera, decidí ir a jugar a la cuarta división del fútbol argentino, y sé lo que sienten los futbolistas cuando juegan en esas categorías, o categorías más abajo, y que es el momento que se pueden mostrar, que pueden verse para que alguien los pueda contratar de otros lugares, entonces le doy una importancia grande y respeto".

Joan Jordán, descartado

"Hablé con Jordán, él todavía no se siente físicamente ni futbolísticamente como para poder actuar, entonces él seguirá entrenando hasta que tome su ritmo, y una vez que tome su ritmo, ahí empezar a ver de qué manera podemos hacer que actúe. En el torneo hemos hecho muchos recambios, digamos que trataremos de poner el equipo para ganar el partido, porque necesitamos ganarlo para pasar el turno, y sí actuarán jugadores que habitualmente no lo vienen haciendo seguido, pero cuando vean la formación se van a dar cuenta que la gran mayoría ya ha participado también en los partidos de torneo".

Agoumé, al margen

"Él recibió un golpe, y como está suspendido el partido por torneo, decidimos que él se tome esta rehabilitación con más tranquilidad, y que se mejore de la mejor manera, pero sí recibió un golpe que hasta ayer estaba con dolores. Nada grave, pero aprovechamos estos días para que él vuelva a estar normal".

Matias Almeyda, head coach of Sevilla FC, gestures during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and RCD Mallorca at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on October 18, 2025, in Sevilla, Spain. AFP7 18/10/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press;2025;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Sevilla FC v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Almeyda habla sobre "la agresividad" del Sevilla

"El equipo nuestro trata de ser agresivo futbolísticamente. Una cosa es ser agresivo cuando uno destruye o cuando uno pega y otra cosa es buscar agresividad para que el rival no juegue. Es verdad que hemos recibido muchas tarjetas amarillas que nunca las vamos a revisar a ver si están o no, pero no ponemos excusas. Pero sí quiero sacar que agresivo depende para donde lo lleven. Si es agresivo de pegar, Sevilla no pega. Sí que ha tenido amarillas, las amarillas muchas veces son por agarrar, por cometer alguna falta táctica, pero bueno. No considero que nuestro equipo sea un equipo pegador. He visto otros equipos que por ahí pegan más que nosotros y no ha recibido tantas amarillas, pero no nos vamos a poner a justificarnos por eso. Si hubo amarillas es porque habrán visto que tenían que ser amonestados. Pero no somos agresivos en el otro sentido. Sí agresivos porque queremos marcar, queremos disputar cada pelota como la última, pero este equipo y los jugadores, si ustedes lo ven, ninguno de los nuestros tiene mala intención porque de hecho no han lastimado a nadie. No me gustaría que se lleve eso como para que nos tilden de agresivos. Si hacemos falta que las cobren y si tienen que sacar amarillas que las saquen. Pero agresivos de pegar Sevilla no es".

Almeyda analiza los errores individuales

"Los errores nosotros los miramos, los hablamos, tratamos de corregirlos y bueno, a veces pasa. Sí es verdad que el último partido nos faltó más claridad, porque no me detengo solo en el error. Creo que nos faltó un poco más de claridad a la hora de crear, de tener juego, de darle profundidad a las acciones. Y el último partido eso sí lo noté. Por ahí el segundo tiempo un poco, pero muy poco tiempo ese juego que lo hemos hecho durante otros partidos. Y después errores vamos a ver en todos los partidos. En todos los partidos hay errores. Y a veces el error es grande cuando sacas del medio. Pero en cada acción siempre hay o error o virtud del rival. Y eso se corrige, se habla, pero no hay garantía. No garantiza nada. Hay que insistir y sí profundizar con lo que respecta a nuestro juego. Y el último partido nos faltó. Fue muy parejo el partido, lo vi dos veces. El partido realmente fue parejo y quedó en evidencia ese error. Pero después el partido fue parejo para los dos lados. No fue un partido lindo de ver".

El estado del césped del Salto del Caballo no es un problema

"No porque creo que ninguno de los jugadores nació jugando al fútbol en un sintético. Los futbolistas jugamos en cualquier lado. Lo que pasa que después muchos van tomando de esa manera que es corto, que es largo, que es mojado, es fútbol. Once contra once. Y el campo... Tendrás que pensar más para resolver mejor si no está en un estado como puede estar el nuestro. No es un justificativo. Para nada. Nunca lo busco en eso. Le preguntaba al compañero por los errores individuales del equipo".

José Ángel Carmona

"Ese es el error que se comete. En comparar. Todos los futbolistas son diferentes. Y Dani Alves hay uno solo. Carmona tiene su manera de jugar que lo va a llevar a convertirse cada vez en un mejor jugador. Y si hace 10 días gritábamos un gol que era el super Carmona y Carmona, como cualquier ser humano, comete errores. Y no es solo de Carmona el error. Hay un error en conjunto. Que involucra hasta el entrenador. Acá ganamos todo y perdemos todo. Y Carmona es un gran jugador que va a crecer. Es muy fuerte. Y él, digamos, las correcciones las escucha. Y eso es fundamental. Porque muestra un lado muy grande de humildad. Y de querer crecer. Entonces... Ni tan bueno, ni tan malo", concluyó Almeyda sobre el nivel del canterano del Sevilla FC.