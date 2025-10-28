CD Toledo: primer rival en el inicio de una competición importante para el Sevilla de Almeyda

Al modesto Club Deportivo Toledo de Tercera Federación se medirá en la noche de este martes el Sevilla Fútbol Club en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, una competición en la que puede el conjunto nervionense depositar esperanzas y que la iniciará con las ganas de avanzar de ronda y de dar carpetazo a las dos recientes derrotas ante Mallorca y Real Sociedad que han frenado ese buen arranque de temporada.

El pasado lunes en la rueda de prensa, 'El Pelado' admitió que la competición del KO es un torneo que le gusta, del que ya ha salido vencedor en anteriores ocasiones con otros equipos y por ello le confiere importancia desde el primer día.

La Copa del Rey, "un torneo que da y quita mucho"

"En principio con alegría, creo que son torneos que dan mucho y también quitan mucho, entonces se deben tomar con una máxima concentración, con muchas ganas, y obviamente son partidos decisivos, y eso también lo hace atractivo. En las otras ligas que he dirigido, he tenido la posibilidad de dirigir este tipo de copas, donde muchas de ellas fueron ganadas, y le doy una buena importancia, y también el respeto que merece cada rival, porque en un momento de mi carrera, decidí ir a jugar a la cuarta división del fútbol argentino, y sé lo que sienten los futbolistas cuando juegan en esas categorías, o categorías más abajo, y que es el momento que se pueden mostrar, que pueden verse para que alguien los pueda contratar de otros lugares, entonces le doy una importancia grande y respeto", manifestaba el argentino al respecto.

Joan Jordán, descartado "Hablé con Jordán, él todavía no se siente físicamente ni futbolísticamente como para poder actuar, entonces él seguirá entrenando hasta que tome su ritmo, y una vez que tome su ritmo, ahí empezar a ver de qué manera podemos hacer que actúe.

Una competición "importante" pero sin correr riesgos

Lo que sí tiene claro Matías Almeyda es que no forzará a ninguno de sus hombres en la Copa del Rey. El de Azul presentará una alineación muy renovada ante las numerosas bajas que sufre el Sevilla, especialmente tras las lesiones de Mendy y Alexis, y la sanción de Lucien Agoumé, que también acabó tocado en San Sebastián y ya anunció en la previa que no correría riesgos.

En la portería regresará Nyland, que no juega desde que Vlachodimos se hizo con el puesto, y tendrá ahora la oportunidad de reivindicarse en el torneo copero. La defensa también será prácticamente inédita. Juanlu ocupará el lateral derecho con Carmona descansando, mientras que Fábio Cardoso y Kike Salas apuntan a la pareja de centrales. Oso tomará el relevo en la izquierda de un Suazo que necesita descanso tras haberlo jugado casi todo. Castrín y Ramón Martínez podrían entrar también en la zaga.

En el centro del campo, Almeyda reservará a Sow y apostará por Gudelj como único pivote, acompañado por Peque y Manu Bueno en los interiores.

Adnan Januzaj en el partido de LaLiga EA Sports disputado entre el Sevilla FC y el RCD Mallorca en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

El ataque también sufrirá cambios. La lesión muscular de Alexis Sánchez, que lo tendrá apartado de los terrenos de juego entre cinco y siete semanas, obliga al técnico del Sevilla FC a buscar nuevas variantes. Akor Adams volverá a ser titular en punta, acompañado por Januzaj y Ejuke en las bandas. El belga busca continuidad y el nigeriano recuperar sensaciones. Alfon González, que será titular el sábado contra el Atlético de Madrid, es una alternativa a Januzaj y Ejuke.

Sin excusas por el césped del Salto del Caballo

El encuentro copero entre CD Toledo y Sevilla Fútbol Club se disputará en el estadio Salto del Caballo, que no presenta el mejor césped posible. Matías Almeyda no quiere detenerse en ello ni justificar nada puesto que es algo que afecta a ambos: "Ninguno de los jugadores nació jugando al fútbol en un sintético. Los futbolistas jugamos en cualquier lado. Lo que pasa que después muchos van tomando de esa manera que es corto, que es largo, que es mojado, es fútbol, once contra once. Si el campo está así tendrás que pensar más para resolver mejor si no está en un estado como puede estar el nuestro. No es un justificativo. Para nada. Nunca lo busco en eso".