Fútbol
El gran derbi de Sevilla - Betis ya tiene horario confirmado por LaLiga
LaLiga confirmó los horarios de la jornada 14 de LaLiga EA Sports
LaLiga confirmó los horarios de la jornada 14 de LaLiga EA Sports, en la que el derbi sevillano se jugará el domingo 30 de noviembre a las 16:15 horas en Nervión.
Viernes 28-nov
21:00: Getafe - Elche
Sábado 29-nov
14:00: Mallorca - Osasuna
16:15: Barcelona - Alavés
18:30: Levante - Athletic Club
21:00: Atlético de Madrid - Oviedo
Domingo 30-nov
14:00: Real Sociedad - Villarreal
16:15: Sevilla - Betis
18:30: Celta - Espanyol de Barcelona
21:00: Girona - Real Madrid
Lunes 1-dic
21:00: Rayo Vallecano - Valencia.
