El gran derbi de Sevilla - Betis ya tiene horario confirmado por LaLiga

LaLiga confirmó los horarios de la jornada 14 de LaLiga EA Sports, en la que el derbi sevillano se jugará el domingo 30 de noviembre a las 16:15 horas en Nervión.

Viernes 28-nov

21:00: Getafe - Elche

Sábado 29-nov

14:00: Mallorca - Osasuna

16:15: Barcelona - Alavés

18:30: Levante - Athletic Club

21:00: Atlético de Madrid - Oviedo

Domingo 30-nov

14:00: Real Sociedad - Villarreal

16:15: Sevilla - Betis

18:30: Celta - Espanyol de Barcelona

21:00: Girona - Real Madrid

Lunes 1-dic

21:00: Rayo Vallecano - Valencia.