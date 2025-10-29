Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El gran derbi de Sevilla - Betis ya tiene horario confirmado por LaLiga

LaLiga confirmó los horarios de la jornada 14 de LaLiga EA Sports

Entrenamiento a puertas abiertas del Sevilla FC.

Entrenamiento a puertas abiertas del Sevilla FC. / David Arjona / EFE

LaLiga confirmó los horarios de la jornada 14 de LaLiga EA Sports, en la que el derbi sevillano se jugará el domingo 30 de noviembre a las 16:15 horas en Nervión.

Viernes 28-nov

21:00: Getafe - Elche

Sábado 29-nov

14:00: Mallorca - Osasuna

16:15: Barcelona - Alavés

18:30: Levante - Athletic Club

21:00: Atlético de Madrid - Oviedo

Domingo 30-nov

14:00: Real Sociedad - Villarreal

16:15: Sevilla - Betis

18:30: Celta - Espanyol de Barcelona

21:00: Girona - Real Madrid

Lunes 1-dic

21:00: Rayo Vallecano - Valencia.

