Atlético de Madrid - Sevilla FC: fecha, horario y dónde ver por televisión

El Sevilla Fútbol Club viajará este próximo sábado hasta la capital de España para medirse al Atlético de Madrid en el Metropolitano en la jornada 11 de LaLiga EA Sports, un encuentro en el que los de Matías Almeyda buscarán sumar fuera de Nervión y poner fin a la racha de dos derrotas consecutivas en el campeonato liguero.

Tras solventar el pase en la primera eliminatoria de Copa del Rey ante el Club Deportivo Toledo el pasado martes, el conjunto nervionense volvió esta mañana al trabajo en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

Contó 'El Pelado' con las importantes novedades de Tanguy Nianzou, César Azpilicueta y Batista Mendy, que están de vuelta y se han ejercitado en la dinámica grupal tras recuperarse de sus pertinentes lesiones.

De vuelta ✔️ pic.twitter.com/RONqMkInGf — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 30, 2025

Además de Lucien Agoumé, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, sólo Alexis Sánchez, y Joan Jordán, que sí entrena pero no tiene ritmo competitivo como confesó el técnico argentino, son bajas las para medirse al Atlético de Madrid: "Hablé con Jordán, él todavía no se siente físicamente ni futbolísticamente como para poder actuar, entonces él seguirá entrenando hasta que tome su ritmo, y una vez que tome su ritmo, ahí empezar a ver de qué manera podemos hacer que actúe".

Respecto a los dos franceses y al navarro, piezas clave para Almeyda, trabajan con el objetivo de llegar al duelo del sábado en el Metropolitano.

Horario del partido entre el Atlético de Madrid y el Sevilla FC

El Atlético Madrid de Diego Pablo Simeone recibirá en la jornada 11 de LaLiga EA Sports al Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda este sábado 1 de noviembre a partir de las 16:15 horas en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

Dónde ver por televisión el Atlético de Madrid - Sevilla FC

El encuentro correspondiente a la jornada 11 de LaLiga EA Sports entre el Atlético Madrid de Diego Pablo Simeone y el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda será retransmitido por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.