Almeyda y la mala racha en el Metropolitano: "No ganamos desde hace 17 años, es un reto lindo"

El Sevilla Fútbol Club se ejercitó este viernes sin Alexis Sánchez, Lucien Agoumé y Fábio Cardoso, quedando los tres fuera de la citación para enfrentarse al Atlético de Madrid este sábado en el Metropolitano.

Al término de la última sesión habló Matías Almeyda en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios aclarando también la baja del portugués.

Alexis, Cardoso y Agoumé, descartados por diferentes motivos

Aunque Agoumé este sancionado, probablemente el francés tampoco hubiera podido ser de la partida. Almeyda confirmó que "viene de un golpe y se le hizo como una bola de sangre que le intentaron sacar".

Respecto a Fábio Cardoso, aclaró 'El Pelado' que "sintió una molestia ayer en el entrenamiento y se está viendo si es grave o no y la parte médica me dirá cuándo puedo contar con él".

"Alexis bueno, no sabemos. Él nos dice que hace todo acá y va a la casa y se entrena, quiere estar, sé que le va a llevar un tiempo más y la semana que viene veremos cómo se va sintiendo".

Visita al Atlético y a su amigo, Simeone

"No jugamos nosotros, ya dejamos de jugar, somos entrenadores pero no entro en esa competencia, el Cholo sabe el aprecio que le tengo, es un gran entrenador y trataremos de hacer lo que 17 años no se hace, lograr tres puntos allí y se espera que lo hagamos nosotros, es un lindo reto, sabiendo al equipo que vamos a enfrentar con sus características individuales y que es sumamente difícil".

"Con Simeone hablé cuando llegué acá y había hablado antes y le dije en su momento que tenía ganas de dirigir en España y cuando llegué me felicitó, me dijo que me iba a llegar la oportunidad. Conviví ocho años en la misma habitación, lo conozco bien, lo respeto y lo quiero. "Hace doce años que está en el Atlético y ha ido mejorando y ahora sabe un montón de cosas más y ha ido variando. Ganamos juntos un scudetto. Además del Cholo está Nelson Vivas (segundo del Cholo) que es un gran amigo que tengo ahí, un grandísimo tipo y tengo mucho respeto por ellos".

Todavía no ha definido cómo va a jugar

"La verdad que no tengo definido cómo vamos a jugar, hemos estudiado bastante a ellos, hemos entrenado poco porque jugamos entre semana y eso hace que hagas poco, el balón parado pero poco entrenamiento, mañana definiré al equipo. Entraron al grupo y podría ser".

"Creo que cada mes que iniciamos se habla de lo mismo y en realidad desde que empezamos buscamos sumar la mayor cantidad de puntos, ser competitivos y en cuanto logremos los puntos que pensamos más tranquilos vamos a estar, todas son finales, no nos sobra nada, tenemos que esforzarnos el triple para competir y estoy muy feliz con los jugadores que entreno y todos somos conscientes de a los que entrenamos. Hace 17 años que no gana el Sevilla allí y tuvo planteles para pelear títulos, pero asumimos la responsabilidad con muchísimas ganas de revertir la historia".

Mendy y Nianzou

"La verdad que entrenaron ayer y hoy también, veremos cómo se sienten mañana y por momentos no tienen ningún tipo de molestia. Hace un tiempo que están parados, hay que analizar y por eso no hemos definido todavía quiénes van a jugar".

Cómo prepara Almeyda el duelo contra el Atlético

"No puedo hablar de lo que pasó, son los mejores partidos para jugar para el jugador, yo esperaría estos partidos como jugador, que son los que ve el mundo contra un grandísimo entrenador que hace mucho tiempo que está en el club, con jugadores e inversiones impresionantes, hay campeones del mundo y me quiero medir, ojalá que nos salga bien, y si no seremos parte de los 17 años".

Entrenamiento del Sevilla FC este viernes / Álex Mérida

El Sevilla ha marcado en todos los partidos esta temporada

"Vamos corrigiendo. En estos últimos hemos tratado de corregir atrás y dejamos de acercarnos tanto y nos acomodamos. Hemos tenido lesiones y estamos en la lucha, no es fácil y hay que ser real y que la información que le llegue a los nuestros sea real. Nuestro pensamiento siempre será ganar, luego habrá realidades, hemos mejorado cosas, empeorado otras y si ves todos los goles que hemos recibido, tenemos muchos errores y si no los cometés hubiésemos ganado dos más, seguiremos dándole confianza a nuestros futbolistas, que dejan el alma y les valoro cómo entrenan y quieren ser un grupo que se apoyan, y bueno, esperemos que el resultado sea bueno porque todos lo buscamos".

Julián Álvarez

"Tiene muchas cosas buenas el Atlético, es un equipo para competir por el torneo y nosotros por otra cosa. Julián es un crack, uno de los mejores en el fútbol mundial. Es rápido, peligroso, agresivo, golpea con la derecha y con la zurda y como Bellingham, está para ser uno de los mejores del mundo. Es de esa clase de jugadores que además de ver que siempre quieren ganar, se los ve humilde, es lo más lindo que tienen, y nunca hacen declaraciones fuera de lugar, son respetuosos y por eso han sido campeones del mundo".