Almeyda, sin tres jugadores y con dos dudas para el Metropolitano

El Sevilla Fútbol Club se ejercitó este viernes en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios antes de viajar esta tarde a la capital de España para medirse al Atlético de Madrid en la jornada 11 de LaLiga EA Sports.

Se presentará Matías Almeyda ante los de Diego Pablo Simeone con tres bajas en la convocatoria y dos dudas. César Azpilicueta y Batista Mendy se incorporaron a la dinámica grupal el pasado jueves y, a priori, deberían entrar en la citación.

Alexis, Agoumé y Cardoso, descartados para el Metropolitano

Además de la conocida baja de Alexis Sánchez, 'El Pelado' tampoco contó con Lucien Agoumé, que con la sanción a la vista tras las cinco amarillas, ha realizado toda la semana trabajo específico para gestionar las cargas.

A ellos se ha sumado Fábio Cardoso, del que se desconoce por el momento el motivo de su ausencia. Eso sí, el portugués sin entrenar en el día previo, lo más coherente es que no entre en la lista de los que viajen a Madrid en unas horas.

Chidera Ejuke en el entrenamiento del Sevilla FC este viernes en la CD José Ramón Cisneros Palacios / Álex Mérida

Entre el 4-2-3-1 y el 5-2-3

La decisión principal que deberá tomar Matías Almeyda en el Metropolitano recae en el sistema. Por un lado, tiene la oportunidad con las bajas de hacer un equipo unido.

En los duelos más recientes frente a Mallorca y Real Sociedad, el Sevilla reforzó el centro del campo con un planteamiento más cercano al 4-3-3. Ahora, con la sanción de Agoumé y las dudas sobre Batista Mendy, la posibilidad de volver al 4-2-3-1 inicial cobra cada vez más fuerza.

Por otra parte, si Azpilicueta está listo para salir de inicio, puede Almeyda volver a esa línea de tres centrales que empezó a usar ante el Elche, con el navarro en la derecha del eje de la zaga, Marcao en el centro y Kike Salas en la izquierda. El estado también de Batista Mendy puede provocar que una idea gane también fuerza sobre otra en la puesta en escena del Sevilla Fútbol Club.