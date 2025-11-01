Almeyda analiza la derrota del Sevilla: "Un error como el penal cambia el ritmo del partido ante un gran rival"

Matías Almeyda llegó contrariado a la zona flash de DAZN al término del Atlético de Madrid - Sevilla Fútbol Club tras caer derrotado en el Metropolitano por 3-0 en un encuentro en el que un penalti de Tanguy Nianzou echó por tierra los planes del conjunto nervionense, cuyos errores propios e individuales propiciaron el mal resultado que lo suma en una espiral de tres derrotas consecutivas en LaLiga EA Sports.

'El Pelado' analizó el encuentro sin estar de acuerdo con que su equipo hubiera competido: "Media hora no, un poco más. Competimos... Pero competir es ganar, es jugar y ganar. Nosotros en el primer tiempo lo hicimos bien, el arranque del segundo también, y obviamente ante un gran rival un error como el penal después cambia el ritmo de partido".

Almeyda levanta la voz a medias por el arbitraje

En el minuto 62' una acción embarullada en el área sevillista tras puntear Sørloth propició que Tanguy Nianzou errara en el despeje e impactara con fuerza en el muslo derecho de José María Giménez. Hernández Maeso a instancias del VAR y tras consultarlo, señaló la pena máxima, desde la que no perdonó Julián Álvarez aunque Vlachodimos le adivinara el lado.

El técnico sevillista no quiso entrar a hablar sobre eso pero sí que se le vio molesto: "La verdad no... Me prometí a mí mismo no hablar del arbitraje, pero ya el otro día tus colegas me decían de los penaltis que hacíamos nosotros, de las amarillas... Yo no hablo. Pero... que se revise todo. Porque también si te quedás callado como que hay momentos que por ahí piensan que a uno no le importa. No soy yo el indicado para hablar de esto. Y tampoco perdimos por eso. Perdimos porque después del gol ellos lo hicieron muy bien. Con un equipazo".

En la rueda de prensa también explicó Almeyda su versión sobre el penalti: "No la revisé. ¿Para qué? Ya está cobrado, está hecho el gol. En la semana hablaban de que éramos el equipo que habíamos hecho más penales, más amarillas le habían sacado. Me prometí no hablar del arbitraje ni de los fallos, trato de no hacerlo. A la vez digo, será un error, porque se pensarán que me da lo mismo. Si fue penal, está bien que lo haya cobrado. Y que se revise. Hay un VAR. Estamos esperando que se implanten las tarjetas azules para que desde el banco se pueda hacer un reclamo. No perdimos por el penal, el análisis es otro. El primer tiempo equiparamos a un rival fortísimo, competitivo, con tres o cuatro campeones del mundo, un grandísimo staff técnico. Veníamos luchando bastante bien hasta el penal, una vez que se ponen en ventaja es muy difícil remontarlo".

Almeyda, obligado a hacer cambios

Por último, Matías Almeyda que no quiso entrar a valorar la acción del penalti, "no, no voy a hablar", sí que manifestó que la modificación táctica tras el descanso le vino bien al Sevilla Fútbol Club, precisamente hasta esa acción de Tanguy Nianzou con José María Giménez: "Sí, funcionaba. Porque arrancamos bien el segundo tiempo. Estoy obligado a hacer cambios porque no tengo a los jugadores al 100. Algunos me podían aguantar 45 minutos, otros un poquito más. Entonces, vamos acomodando como podemos".

Análisis del partido

"Competir es ganar, es jugar y ganar. Ante un gran rival, un error como el penal cambia el ritmo del partido. Es derrota. 1-0, 3-0, es derrota. El primer tiempo lo hicimos bien, el arranque del segundo, obligado a cambiar el sistema, también bien, hasta el penal. De ahí en adelante, el partido se modifica ante un gran rival. No me quiero quedar en que competimos, hay que animarse a un poco más".

Centrado en trabajar

"Esto es partido tras partido y tratar de mejorar, no estoy para dar un mensaje ahora. El mensaje es trabajo, corregir y no cometer tantos errores. Uno de los mensajes. Con los futbolistas hablaré en la semana, y nada más, manifestó Almeyda, que se medirá con el Sevilla a Osasuna la semana que viene: "Todos los partidos son iguales, no se puede esperar a un partido para decir que es fundamental. Hasta que no se cambie en esa cabeza que son todos iguales, subes bajas, subes bajas".