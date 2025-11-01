El Sevilla aguanta una hora en el Metropolitano y se derrumba tras el penalti de Nianzou (3-0)

El reencuentro entre Matías Almeyda y Diego Pablo Simeone marcó los prolegómenos del duelo en el Metropolitano en el que ambos entrenadores mostraron complicidad con el otro en la previa. Dos viejos amigos que se enfrentaron en la visita del Sevilla Fútbol Club al Atlético de Madrid -con Azpilicueta y Mendy regresando tras lesión- en un duelo que comenzó con un conjunto nervionense valiente, queriendo ser protagonista con el esférico, y con los colchoneros esperando el fallo para salir en tromba y con verticalidad.

Perdió en cierta medida el Sevilla esa garra inicial ante un Atlético que ganó metros y empezó a llevar la voz cantante. En una falta lateral de Marcão a Sørloth tuvo la primera el conjunto de Simeone, perdiéndose en lanzamiento de Baena por la línea de fondo sin que Giménez pudiera impactar con el cuero.

Hasta cuatro saques de esquina, sin llegar a inquietar a Vlachodimos, sacó el equipo del Cholo en una primera media hora que se encaminaba a terminar sin remates entre palos de los dos conjuntos. Las imprecisiones de ambos predominaban en el encuentro.

El palo y Vlachodimos mantienen al Sevilla con vida en el Metropolitano

Los mismos protagonistas de la primera acción en la banda, Marcão y Sørloth, propiciaron que el greco-alemán sacara la primera. El brasileño la perdió en un mal despeje y el noruego aprovechó el espacio que dejó en la zaga para sacar la derecha encontrando la respuesta del meta sevillista.

La falta de continuidad en el juego de Atlético y Sevilla impidió ver superioridad de uno sobre otro en el dominio, pero sí estaban siendo los colchoneros los que más rondaban el gol. En el 36' la tuvo Nico González en la frontal. Sørloth aprovechó su corpulencia para ganar un envío por alto al espacio ante Suazo y la dejó con el pecho al argentino ante el despiste en la marca de Azpilicueta, terminando en el poste el golpeo con la diestra del bonaerense.

Antes del descanso, una jugada larga del Atlético, con Sørloth ganándole por alto el duelo a Marcão, dejó delante de Vlachodimos a Nico González. El griego aguantó y con el brazo derecho logró repeler el disparo. En la continuación de la jugada, con el zaguero brasileño todavía fuera de zona, Baena encontró a Nico sólo en la frontal para que encarara nuevamente al portero del Sevilla, pero Azpilicueta impidió un remate limpio y se perdió por línea de fondo el esférico.

Rubén Vargas, con Hernández Maeso llevándose el silbato a la boca, tuvo la más clara de los de Almeyda en un tiro desde la frontal que se perdió por encima del marco de Jan Oblak.

Cambió el sistema 'El Pelado' tras el paso por los vestuarios. César Azpilicueta y Batista Mendy, que regresaban tras lesión, dejaron su sitio a Tanguy Nianzou, también a su vuelta tras inactividad, y a Nemanja Gudelj. El de Azul recolocó a Juanlu en el carril, metió a Carmona como tercer central junto a Marcão y al francés y al capitán lo ubicó junto a Sow y Peque, pasando del 4-2-3-1 inicial al 5-3-2.

Funcionó en los primeros minutos del segundo acto, con un Sevilla pisando área rival y teniendo opciones en las botas de Djibril Sow, la tuvo desde la frontal tras un córner a favor en corto, y en la cabeza de Isaac Romero. A la hora del encuentro, Oblak seguía sin haber realizado ninguna parada.

Un penalti de Nianzou permite adelantarse al Atlético

La mejoría en dicho tramo de los sevillistas la contrarrestó el Atlético subiendo la intensidad y obligando a los nervionenses a bajar el bloque. Las ocasiones empezaron a sucederse y en el 62' Hernández Maeso tuvo que ir al VAR. Una jugada embarullada en el área que punteó Sørloth propició que Nianzou errara en el despeje e impactara con fuerza en el muslo derecho de Giménez. Penalti y gol de Julián Álvarez que no pudo evitar Vlachodimos aunque le adivinara el lado.

El tanto de los colchoneros provocó que Almeyda pasado el 70' modificara de nuevo el esquema volviendo a cuatro atrás con Akor Adams entrando por Juanlu. Carmona regresó al carril diestro de la defensa y el nigeriano entró en la punta junto a Isaac para buscar más presencia en área contraria.

Justo tras ingresar Akor Adams la tuvo el Sevilla. Una acción desde la izquierda acabó en la derecha de Nemanja Gudelj, que se sacó un latigazo obligando a Oblak a hacer una buena parada.

Fue muy aislada la llegada de los de Almeyda, que encajaron antes del minuto 80 el segundo. Giuliano Simeone se la robó a Suazo, pilló a Marcão fuera de posición y la puso atrás después de meterse en el área para que Thiago Almada la empujara a la red. El gol le hizo daño a los nervionenses, que quedaron noqueados por momentos con apenas diez más el descuento por delante.

En el 82', con todo de cara, Antoine Griezmann se quedó con tiempo de sobra para pensar cómo definir ante el griego y hacer el tercero, optando por un disparo fuerte que se marchó alto.

No lo conseguiría a la primera el francés pero sí a la segunda. En la frontal del área, con el descuento asomando, definiría con la derecha tras recibir de Almada para cerrar el marcador y sellar la victoria del Atlético de Madrid.

Diecisiete años después, tampoco Matías Almeyda logró revertir la extensa mala dinámica del Sevilla Fútbol Club ante los colchoneros en Liga como visitantes. El penalti de Nianzou condenó al conjunto nervionense, el segundo hizo mucho daño y la rúbrica de Griezmann sólo ejemplificó las diferencias de ambos equipos.

Tercera derrota consecutiva de la entidad sevillista en el campeonato. Ante Club Atlético Osasuna no será una final ni muchísimo menos en Nervión, pero sí un momento propicio para revertir una dinámica negativa y marcharse al tercer parón internacional con mejores sensaciones.