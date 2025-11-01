Las notas de los jugadores del Sevilla ante el Atlético de Madrid

El Sevilla Fútbol Club cayó derrotado en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid por un contundente 3-0 tras una primera hora de partido en la que Vlachodimos salvó a los blanquirrojos de las llegadas más claras de los colchoneros y en la que el marcador registraba una igualdad producto de la falta de continuidad en el juego para imponerse uno a otro.

Entró Nianzou tras el descanso por Azpilicueta, ambos jugando 45' tras volver de lesión, y el francés se cargó el encuentro con un penalti que transformó Julián Álvarez. Marcao le puso la guinda al choque para impedir sumar ante los de Simeone.

Las notas de los jugadores del Sevilla FC

(4) Matías Almeyda: por mucho que pueda trabajar durante la semana tiene un grave problema, y es que casi todos los goles que encaja el equipo vienen por errores individuales. Su Sevilla compite, pero se da muchos tiros en el pie. Hoy fueron Nianzou y Marcao, y ante eso poco puede hacer. El partido ante Osasuna en Nervión la semana que viene es clave para revertir las tres derrotas consecutivas en Liga. Hace modificaciones en el esquema y funcionan, interviene en los encuentros, pero ante los clamorosos fallos en defensa poco puede hacer.

Titulares

(6) Odysseas Vlachodimos: le sacó una mano a Nico para dejar con vida al Sevilla al descanso y adivinó el lado del golpeo de Julián en el penalti sin ser capaz de llegar a él.

(5) José Ángel Carmona: no fue el partido más aplicado de Carmona en defensa, estando muy superado por el Atlético.

(5) César Azpilicueta: le dio 45' Almeyda en su regreso tras lesión y sufrió sobre todo por los errores de marca de Marcão que lo llevaron a algún despiste como el remate al palo de Nico. Irá volviendo. Es muy importante para el Sevilla de Almeyda.

(1) Marcão do Nascimento: soñará esta noche con Alexander Sørloth, le ganó todos los duelos y lo llevó continuamente al error. Como en el primer tiempo no fue capaz de provocar el primero del Atlético indujo al error a Suazo en el segundo con un pase peligroso con el chileno de espaldas. En el tercero, grandísimo espectador.

(4) Gabriel Suazo: Marcão le dio un balón envenenado que perdió ante Simeone en el 2-0. Estaba aplicado en defensa en un día muy gris en defensa.

(5) Batista Mendy: titular como Azpilicueta en su regreso tras lesión y siendo sustituido en el 45'. Le costó ajustar al equipo pero ayudó en la contención. Propició algún contragolpe peligroso del Atlético por salir de zona a intentar robar sin lograrlo.

(5) Djibril Sow: le faltó asomarse mucho más al área rival, y cuando lo hizo no estuvo preciso. En los primeros minutos de la segunda mitad tuvo una buena opción de golpeo que desperdició.

(4) Juanlu Sánchez: de más a menos en un partido en el que no dio profundidad como extremo y tampoco abrió al equipo como carrilero.

(5) Peque Fernández: es intenso en su juego, no se esconde y la pide constantemente. Con balón demuestra tener idea de saber hacia dónde debe ir, pero está muy sólo en la creación.

(4) Rubén Vargas: fue intrascendente prácticamente. Tiene calidad y debe ponerla al servicio del equipo, siendo más protagonista en los encuentros.

(5) Isaac Romero: sólo tuvo un remate de cabeza que se perdió por alto en un choque en el que tuvo que fajarse e intentar dar aire al equipo cuando le llegaba la posesión. Día de mucho trabajo y poco pisar el área contraria.

Atlético de Madrid - Sevilla / FERNANDO VILLAR / EFE

Suplentes

(1) Tanguy Nianzou: 16 millones de euros pagó por él Monchi. Entró tras el descanso y en menos de 20 minutos ya había condenado al Sevilla con un penalti absurdo e irresponsable. Si no está lesionado tampoco sobre el césped consigue la regularidad. Es muy difícil verlo rayar a un nivel alto y condiciones tiene.

(5) Nemanja Gudelj: la más clara del Sevilla estuvo en su diestra, encontrando la respuesta de Oblak. Ayudó a darle solidez al Sevilla en el primer tramo de la segunda mitad.

(4) Akor Adams: junto a Gudelj, el único que probó a Oblak. Apenas tuvo contacto con el balón en un partido con poca presencia ofensiva del Sevilla. Tampoco ayuda que

(Sc) Alfon González: entró con el partido decidido y con el equipo hundido tras el segundo del Atlético.

(Sc) Chidera Ejuke: entró con el partido decidido y con el equipo hundido tras el segundo del Atlético.