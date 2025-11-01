Almeyda afronta el reto de vencer en Liga al Atlético en Madrid diecisiete años después con el Sevilla

El Sevilla Fútbol Club vuelve en la tarde de este sábado a uno de los escenarios más difíciles en los últimos años. Hace ya diecisiete de Liga que no vence al Atlético de Madrid a domicilio, nunca lo ha hecho en el Metropolitano y para saborear esos tres puntos hay que echar la vista atrás hasta 2008, ganando en aquel mes de septiembre gracias a un gol de Luis Fabiano de libre directo.

Ahora, el conjunto de Matías Almeyda se presentará en la capital de España con mejores sensaciones que en los últimos años, pero con guarismos similares a los logrados por García Pimienta a estas alturas. La goleada en el Ramón Sánchez-Pizjuán al FC Barcelona (4-1) quedó empañada con dos derrotas seguidas ante el RCD Mallorca (1-3) y la Real Sociedad (2-1).

Será también un encuentro especial para 'El Pelado' al verse las caras contra Diego Pablo Simeone, con el que ganó un scudetto en la Lazio como compañeros y con el que convivió ocho años en la Albiceleste en la misma habitación: "Con Simeone hablé cuando llegué acá y había hablado antes y le dije que tenía ganas de dirigir en España, me dijo que me llegaría la oportunidad y cuando llegué me felicitó".

Matías Almeyda no da pistas sobre el sistema

Matías Almeyda se enfrenta a una de sus decisiones tácticas más relevantes antes de visitar el Metropolitano. El entrenador del Sevilla debe elegir entre mantener un bloque compacto con cuatro defensas o apostar por una línea de tres centrales para reforzar la retaguardia: "La verdad que no tengo definido cómo vamos a jugar, hemos estudiado bastante a ellos, hemos entrenado poco porque jugamos entre semana y eso hace que hagas poco, el balón parado pero poco entrenamiento, mañana definiré al equipo".

En los últimos encuentros ante Mallorca y Real Sociedad, el técnico argentino optó por un sistema más equilibrado, próximo al 4-3-3, con mayor control en el mediocampo. Sin embargo, la sanción de Lucien Agoumé y las dudas sobre el estado físico de Batista Mendy, convocado, podrían empujarle a recuperar el 4-2-3-1 del inicio liguero. La disponibilidad de César Azpilicueta también será clave. Si el navarro está en condiciones de salir de inicio, Almeyda podría regresar a la defensa de cinco que ya probó frente al Elche, con Carmona y Suazo en los carriles y Azpilicueta, Marcao y Kike Salas en el eje de la zaga.

Sobre el partido en sí frente a los colchoneros, el de Azul tiene claro que su Sevilla lleva desde el comienzo en la misma idea: "Desde que empezamos buscamos sumar la mayor cantidad de puntos, ser competitivos y en cuanto logremos los puntos que pensamos más tranquilos vamos a estar, todas son finales, no nos sobra nada, tenemos que esforzarnos el triple para competir y estoy muy feliz con los jugadores que entreno y todos somos conscientes de a los que entrenamos. Trataremos de hacer lo que 17 años no se hace, lograr tres puntos allí y se espera que lo hagamos nosotros, es un lindo reto, sabiendo al equipo que vamos a enfrentar con sus características individuales y que es sumamente difícil. Hace 17 años que no gana el Sevilla allí y tuvo planteles para pelear títulos, pero asumimos la responsabilidad con muchísimas ganas de revertir la historia".

