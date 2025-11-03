Ya se conoce el horario del Valencia - Sevilla
El Valencia-Sevilla se ha fijado para el domingo 7 de diciembre, a las 16.15 horas, mientras que el Betis-Barcelona, de la decimoquinta jornada de LaLiga EA Sports, se disputará el sábado 6 de diciembre a partir de las 18.30 horas.
- Fechas y horarios de los partidos de la decimoquinta jornada anunciados en la tarde de este lunes por LaLiga:
Oviedo-Mallorca (viernes 5 de diciembre. 21.00 horas).
Villarreal-Getafe (sábado 6 de diciembre. 14.00 horas).
Alavés-Real Sociedad (sábado 6 de diciembre. 16.15 horas).
Betis-Barcelona (sábado 6 de diciembre. 18.30 horas).
Athletic Club-Atlético de Madrid (sábado 6 de diciembre. 21.00 horas).
Elche-Girona (domingo 7 de diciembre. 14.00 horas).
Valencia-Sevilla (domingo 7 de diciembre. 16.15 horas).
Espanyol-Rayo Vallecano (domingo 7 de diciembre. 18.30 horas).
Real Madrid-Celta (domingo 7 de diciembre. 21.00 horas).
Osasuna-Levante (lunes 8 de diciembre. 21.00 horas).
- Del Nido Carrasco, Javier Tebas, los fondos de inversión y la sombra de Goldman Sachs: así se teje la venta del Sevilla
- Antonio Lappí y Fede Quintero presentan su oferta con 'ADN sevillista' para comprar el Sevilla FC
- Las notas de los jugadores del Sevilla ante el Barcelona
- Lesión Azpilicueta: comunicado médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Sevilla
- El Mallorca remonta al Sevilla en Nervión y le da un baño de realidad (1-3)
- CD Toledo - Sevilla FC: fecha, horario y dónde ver por televisión
- Almeyda recupera el fortín de Nervión con una goleada al Barcelona (4-1)
- El Sevilla ya conoce a su rival en la primera eliminatoria de Copa del Rey