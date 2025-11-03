Este es el calendario del Sevilla para esta semana

El Sevilla Fútbol Club perdió el pasado sábado en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid en un encuentro en el que aguantó una hora y en el que un penalti de Tanguy Nianzou lo condenó a la derrota.

Tendrá tiempo de gestionar ahora Matías Almeyda las vueltas de César Azpilicueta y Batista Mendy, los dos junto al francés que recuperó para la visita a los de Diego Pablo Simeone y a los que dio 45 minutos a cada uno. Con una semana de trabajo por delante, 'El Pelado' podrá contar con ellos al 100% para el próximo partido: "Estoy obligado a hacer cambios porque no tengo a los jugadores al 100. Algunos me podían aguantar 45 minutos, otros un poquito más. Entonces, vamos acomodando como podemos", manifestó el técnico sevillista sobre el estado físico de varios jugadores al término del partido.

Sevilla-Osasuna, un partido clave

Disputará un solo partido el Sevilla Fútbol Club esta semana, midiéndose el próximo sábado a Club Atlético Osasuna, que llegará a Nervión tras perder con el Celta de Vigo en El Sadar en un partido que fue ganando, en el que falló Budimir un penalti con 2-2 y que terminó cayendo en el 87' con un gol de Pablo Durán.

Será un duelo entre los de Almeyda, decimoterceros en la tabla con 13 puntos, y los de Alessio Lisci, decimoquintos con 10, en el que ambos buscarán revertir una dinámica negativa. Los sevillistas acumulan tres derrotas consecutivas y los navarros dos.

El encuentro entre Sevilla Fútbol Club y Club Atlético Osasuna se disputará en el Ramón Sánchez-Pizjuán este sábado a las 16:15.