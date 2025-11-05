El diagnóstico de Azpilicueta sobre el Sevilla: "Para crecer y coger confianza hay que recuperar la solidez defensiva"

El Sevilla Fútbol Club entrenó este miércoles en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios con múltiples ausencias que complicarán la citación de Matías Almeyda de cara al duelo contra Club Atlético Osasuna del sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Alexis Sánchez e Isaac Romero están descartados, Fábio Cardoso tampoco parece que llegará, Alfon es duda y César Azpilicueta y Lucien Agoumé son los que tienen más opciones de entrar en la lista contra los de Alessio Lisci.

Al término de la sesión habló ante los medios Azpilicueta, repasando su estado físico y hablando sobre la actualidad del conjunto nervionense.

Azpilicueta, con ganas de volver

"Está claro que como jugador siempre queremos estar en el campo y aportar desde dentro, pero bueno, ha tocado adaptarse, intentar llegar en las mejores condiciones al partido del sábado y en eso estamos. Yo creo que cuando ves al equipo desde fuera, quieres volver lo antes posible. Hay veces que hay que respetar unos tiempos y a partir de ahí, como he dicho antes, llegar en las mejores condiciones al partido del sábado que, por supuesto, es un partido importante".

Muchos goles en contra

"Es una estadística que como defensa no me gusta, por supuesto. Creo que nos va a ayudar mucho y vamos a ganar en confianza si somos capaces de reducir ese número de goles encajados. También es cierto que somos uno de los equipos que más goles hemos marcado, pero creo que para seguir creciendo y coger confianza hay que recuperar esa solidez defensiva para seguir progresando".

El Sevilla encaja más sin Azpilicueta

"Esa estadística, la verdad es que yo soy un jugador de equipo y lo único que veo son los goles encajados por todo el equipo. Desde mi posición intento ayudar cuando el entrenador decide que esté en el terreno de juego y cuando estoy fuera, como me ha pasado con la lesión, intentar ayudar también al máximo. Así que yo creo que, como he dicho antes a tu compañero, es una cuestión de recuperar esa solidez defensiva entre todos, trabajando juntos de manera individual, de manera colectiva. El equipo está trabajando muy bien y ojalá que consigamos recuperar esa solidez porque nos va a dar mucha confianza de cara al futuro. La expectativa o lo que se pueda pensar cuando llegue, si me pongo a pensar o a hacer caso a todo, nos podemos volver locos porque cada uno tendría una opinión y cada uno es respetable. Lo cierto es que desde mi posición he intentado siempre prepararme lo mejor posible, adaptarme al equipo, ayudar al máximo para seguir creciendo y mejorando al equipo y al club y en eso estamos. Aún estamos en noviembre, yo creo que a veces miramos solo a lo que viene, pero el equipo está trabajando bien. Es cierto que estos últimos resultados negativos, como es normal, te reducen un poco esa euforia que quizás teníamos después del Barcelona. Son cosas completamente y comportamientos naturales, pero hay que recuperar. El cuerpo técnico analiza cada situación, profundiza y está claro que el equipo puede dar más porque hemos visto que no estamos al máximo de nuestra capacidad y entre todos tenemos que sacarlo adelante".

Qué expectativas tenía Azpilicueta a la hora de llegar al Sevilla

"Las situaciones son diferentes, pero al final lo que cuenta es el trabajo diario. Hay que ser autocríticos, eso yo creo que es lo primero, ser lo suficientemente humildes para reconocer lo que podemos hacer mejor y a partir de ahí el demostrarlo el fin de semana. Cuando tienes esa presión, se juegan por los objetivos y tienes que tomar decisiones y en eso creo que por eso somos futbolistas, queremos estar jugando y ganando partidos. Así que desde esa parte verlo de una forma de liderar también, pero entre todos juntos luchar por ese objetivo y ayudarnos. Si hay jugadores más jóvenes que quizás se encuentran más incómodos en estas situaciones, pues oye, echarles un cable y que se sientan arropados, pero que de a poco tenemos que tomar toda esa responsabilidad".

Un ambiente increíble en el Sánchez-Pizjuán "Mensaje poco puedo decir, porque en todos los partidos que he estado aquí la afición ha viajado con nosotros, el ambiente en el Ramón Sánchez Pizjuán ha sido increíble y no tengo ninguna duda de que el sábado vamos a estar luchando juntos por el objetivo de los tres puntos. Yo creo que venimos de una racha mala, como he dicho antes, que quizás todos ahora el pensamiento es un poco más negativo, que es algo natural, pero que tenemos el sábado una oportunidad muy bonita de revivir lo que vimos en el partido contra Barcelona, de sumar los tres puntos y de que nos vayamos todos contentos después del partido".

"Los futbolistas somos los primeros en saber cuándo cometemos errores"

"Los futbolistas somos los primeros conscientes en saber cuándo cometemos errores. El fútbol es un juego de errores y cuanto más minimicemos esos errores, más posibilidades vamos a tener de competir. Como he dicho antes, la autocrítica, la humildad de saber que hay veces que ocurren errores y no acaban en gol y no se ven. Pero en eso estamos, desde el cuerpo técnico, los jugadores, en analizar cada acción, en profundizar porque todos los balones son importantes y se ha demostrado al máximo nivel que cuando te equivocas los otros equipos te penalizan y al final es algo que hay que corregir, por supuesto, pero se corrige cada día. En el entrenamiento, en cómo afrontas también ese error, que puede ser desde un error defensivo o un error de pérdida de balón, el volver a querer el balón en la siguiente acción, el hacerlo mejor y a partir de ahí como equipo. Yo creo que muchas soluciones se pueden hacer como equipo porque llegas a una situación de un error que viene precedido de una acción que si hubiera habido otro movimiento se hubiera solucionado. Yo creo que no es solo la acción puntual que parece que es la que queda marcada, sino el analizar un poco más y el ver cómo llegas a esa situación y, por supuesto, los futbolistas de dentro intentar que tomemos las mejores decisiones posibles".