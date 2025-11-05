Azpilicueta se rinde a Osasuna: "Entré con 11 años a la cantera, será un partido muy especial"

Uno de los jugadores más importantes del Sevilla Fútbol Club esta temporada es César Azpilicueta, que cayó lesionado ante el Mallorca en el último partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán y le obligó a perderse los duelos contra Real Sociedad en Anoeta y Toledo en el Salto del Caballo.

Volvió a ser titular en la derrota en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid, disputando los primeros 45 minutos, posiblemente los que podía jugar sin temor a una nueva baja: "Estoy obligado a hacer cambios porque no tengo a los jugadores al 100. Algunos me podían aguantar 45 minutos, otros un poquito más", manifestó Matías Almeyda.

La ilusión de Azpilicueta por volver a jugar contra Osasuna

El próximo encuentro que tendrá el Sevilla será este sábado en Nervión ante Club Atlético Osasuna, un encuentro que será diferente para César Azpilicueta. Este miércoles no ha entrenado, pero espera llegar al duelo: "Está claro que como jugador siempre queremos estar en el campo y aportar desde dentro, pero bueno, ha tocado adaptarse, intentar llegar en las mejores condiciones al partido del sábado y en eso estamos. Yo creo que cuando ves al equipo desde fuera, quieres volver lo antes posible. Hay veces que hay que respetar unos tiempos y a partir de ahí, como he dicho antes, llegar en las mejores condiciones al partido del sábado que, por supuesto, es un partido importante".

"Un partido especial"

Centrándose en el conjunto navarro, Azpilicueta reconoció que será "un partido especial", ya que guarda "un gran cariño" a Osasuna: "Entré con 11 años a la cantera con la ilusión de jugar en el primer equipo en Osasuna, lo hice con 17 años, me convertí en el jugador más joven en jugar en Europa, en la UEFA, por aquel entonces, en jugar más de 100 partidos. Es algo que guardo con gran cariño y agradecido, no solo lo que aprendí como futbolista, sino como persona porque pasé una etapa muy importante de mi vida allí. Igualmente, cuando volví, porque cuando fiché por Atlético de Madrid lo primero que hice fue ver cuándo jugaba en Pamplona porque nunca había jugado contra un exequipo y agradecido también por ese cariño que me dieron cuando volví y que también lo siento en la calle cuando voy porque yo soy de Pamplona, mi familia es de Pamplona y de lo que es un partido especial, por supuesto, pero el sábado cuando hay tres puntos de por medio cada uno vamos a buscar lo mejor para nosotros".

César Azpilicueta durante el Sevilla - Villarreal en el Ramón Sánchez-Pizjuán en el partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Contento en el Sevilla y sin hablar de la renovación

El pasado mes de agosto, César Azpilicueta firmó por el Sevilla Fútbol Club por una temporada más otra opcional en base a su rendimiento. Sobre ello ha sido cuestionado el navarro: "¿Me preguntas ahora en noviembre? Madre mía, la verdad que lo único que puedo decir es que estoy muy a gusto. Por eso firmé el contrato que firmé, que lo firmé hace dos meses, no sé si hace tanto, pero sí, vine con la ilusión y con la ambición de aportar al equipo, al club. El entrenador me está dando mucha confianza, los compañeros me han recibido con los brazos abiertos, la afición, el club y la verdad que estoy en un gran momento pero que esto tiene que continuar. Aún la temporada es muy larga, sé que a veces con el parón y tal hay cosas que hay que escribir y bueno, ya parece que lo tenemos hecho. Y aún quedan muchos partidos y que cuando sea el momento de decidirlo, lo decidiremos conjuntamente, pero la verdad que solo tengo palabras positivas desde que he llegado aquí y ojalá que el sábado con tres puntos lo veamos todo con mejor cara".