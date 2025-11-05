Del Nido Benavente no declara ante el juez por la presunta estafa en la venta de acciones del Sevilla FC a los americanos

José María del Nido Benavente llegó temprano a los juzgados de Sevilla y estuvo poco más de 20 min en el interior del edificio. Antes de las 10.10 horas de la mañana ya había salido tras acogerse a su derecho a no declarar ante el Juzgado de Instrucción número 14, que le investiga por un presunto delito de estafa en la venta de las acciones del Sevilla FC a los americanos en 2019 junto a Andrés Blázquez, según fuentes judiciales.

El expresidente del Sevilla FC expuso en su alegato ante los medios a la salida del juzgado hay "un argumento que desmonta la acusación". "Si con 110 millones de euros de fondos propios positivos en la fecha de la venta, se transmitieron en 2.850 euros, cómo ahora con 150 millones de euros de fondos propios negativos ofrecen una cantidad similar por la compra de las acciones".

"Además, esas acciones eran de control por lo que la sociedad americana junto al grupo que yo represento adquiríamos más del 51% del capital social", recalcó Del Nido Benavente.

José María del Nido Benavente estos hechos no tendrán "mucho recorrido". "Esto es lo que los abogados antiguos llamamos una querella catalana: que no llega a ningún sitio, vaya", explicó.

La querella está basada también en la presunta venta de acciones por parte de Del Nido que no le pertenecían. "Ese argumento se desmonta por los propios documentos aportados por el escrito de querella. El 4 tiene una cláusula de que para el supuesto hipotético de que esas acciones, que sí eran de mi propiedad, pero no estaban inscritas, hubiese algún problema con ellas, serían sustituidas por algunas acciones de mi propiedad. Entonces tenía 25.000 acciones", respondió a El Correo de Andalucía.

"De hecho, en ese documento que se aporta, que no se ha leído el querellante, se sustituyen esas acciones que tenían problemas de inscripción por otras acciones de mi propiedad", insistió Del Nido Benavente, que aseguró que sí había declarado ante su señoría.

La querella de los americanos

Los hechos denunciados, a los que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, recogen que Del Nido Benavente vendió y cobró a los americanos unas acciones del Sevilla FC que no eran de su propiedad, por lo que estos no han podido inscribirlas en el libro registro de acciones nominativas, ni ejercer sus derechos políticos, ni tener poder de disposición sobre las mismas, que siguen inscritas a nombre de sus propietarios primeros. En total, son 287 acciones, compradas por un valor total de 817.950 euros.

La querella habla además de una "conspiración criminal" entre Del Nido y Blázquez, en teoría representante de los americanos: acordaron la venta de las acciones a un precio "excepcionalmente fuera de mercado". Mientras que el expresidente compraba por un precio medio de 1.000 euros la acción, tal y como ya explicó el pasado abril este periódico, se las vendía a Blázquez, representante de los americanos, por 2.850 euros. El montante total comprado ascendió a 8.550.000 millones de euros por 3.114 acciones, el 2,90% del capital del club.

Es decir, los americanos reclaman que les faltan 287 acciones, por un valor superior a los 800.000 euros, y que el acuerdo de compra se fraguó mediante engaño, suponiéndoles un sobrecoste de 3.331.980 euros.