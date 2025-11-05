Del Nido Benavente, investigado por un delito de estafa en la venta de acciones del Sevilla FC a los americanos

José María del Nido Benavente está citado a declarar hoy miércoles 5 de noviembre en el Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla. Hará lo propio próximamente por videoconferencia Andrés Blázquez. Ambos están siendo investigados como presuntos autores de un delito de estafa por la venta de 3.114 acciones del Sevilla FC a razón de 2.850 euros a Sevillistas Unidos (los americanos), que son quienes han presentado la querella.

Los hechos denunciados, a los que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, recogen que Del Nido Benavente vendió y cobró a los americanos unas acciones del Sevilla FC que no eran de su propiedad, por lo que estos no han podido inscribirlas en el libro registro de acciones nominativas, ni ejercer sus derechos políticos, ni tener poder de disposición sobre las mismas que siguen inscritas a nombre de sus propietarios primeros. En total, son 287 acciones, compradas por un valor total de 817.950 euros.

La querella habla además de una "conspiración criminal" entre Del Nido y Blázquez, en teoría representante de los americanos: acordaron la venta de las acciones a un precio "excepcionalmente fuera de mercado". Mientras que el expresidente compraba por un precio medio de 1.000 euros la acción, tal y como ya explicó el pasado abril este periódico, se las vendía a Blázquez, representante de los americanos, por 2.850 euros. El montante total comprado ascendió a 8.550.000 millones de euros por 3.114 acciones, el 2,90% del capital del club.

Al pasar la sociedad de los americanos a unos nuevos gestores, estos denuncian que Blázquez estaba "en claro contubernio" con Del Nido cuando hizo entrar a los antiguos en este acuerdo. Mientras el expresidente sevillista habría pagado 1.780,11 euros por la acción, la vendía por 1.070 euros más. Esto supone, según los 'nuevos americanos', un quebranto para los querellantes de 3.331.980 euros.

Los querellantes aseguran que su empresa solo seguía en esta operación las recomendaciones de Blázquez. Por todo ello, creen que los investigados "pergeñaron" una venta del paquete accionarial por encima del precio de mercado e incluyeron en el mismo acciones que no eran de Del Nido Benavente, pues no estaban a su nombre y él no las podía transmitir, "obteniendo el evidente beneficio económico".

Manifestaciones contrarias a la realidad

La queja expuesta ante los juzgados por parte de los americanos recoge que Del Nido Benavente manifestó en la escritura pública de compraventa que las acciones eran suyas y no tenían cargas. Sin embargo, los querellantes aseguran que tenía un conocimiento detallado de las acciones que estaba vendiendo y que por tanto habia casi 300 que no eran suyas dada su condición de expresidente y máximo accionista del club.

Los americanos aseguran que ellos no podían comprobar la veracidad de esto. Compraron por tanto "en base a las manifestaciones contrarias a la realidad" de Del Nido Benavente. Hablan en su escrito de "absoluta intención y dolo".

De hecho, los americanos denuncian que "la maquinación para lograr el engaño" no quedó ahí. Blázquez y Del Nido "llegaron a pactar" entre ellos el "no presentar ante el club" las acciones adquiridas en dicha compraventa para su inscripción en el Libro Registro de Acciones Nominativas. Por esto los americanos no pudieron saber hasta la víspera de la junta del 10 de enero que no podían inscribirse: cuando entró un nuevo representante de los americanos se presentó la escritura y se "descubrió el engaño".

Es decir, mientras los americanos cedían sus acciones a Del Nido Benavente para que votara con ellas no podían percatarse de todo esto. Sin embargo, cuando se desligaron de él y quisieron votar de manera independiente descubrieron lo ocurrido.

La clave fue Blázquez

Por último, la querella destaca el papel de Andrés Blázquez en lo ocurrido. La misma le señala como un "personaje siniestro que engañó al fondo titular [de las acciones] durante años".

Entiende que "con abuso de confianza" de los americanos, Blázquez acordó "condiciones ventajistas", lo que supuso un "regaló" a Del Nido Benavente.