Del Nido Benavente rechaza una oferta de Lappi por su paquete accionarial del Sevilla FC: "Es insuficiente"

José María del Nido Benavente salió del juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla, que le investiga por un presunto delito de estafa en la venta de acciones del Sevilla FC a los americanos, y habló, además de sobre el proceso judicial, acerca del futuro de la entidad.

El expresidente sevillista afirmó que a él le han llegado "ofertas para adquirir el paquete accionarial". Sin embargo, negó que hubiera "acuerdo" alguno e incluso "ninguna oferta escrita seria, acorde al valor del Sevilla FC, para esa enajenación". "A día de hoy, nuestro grupo ni ha vendido ni ha entablado negociaciones", recalcó.

Sobre la posible vente de otros grupos dentro del Sevilla FC, aseguró conocer únicamente "la rumorología". En su caso, volvió a insistir: "Yo no tengo oferta concreta, más allá de la del señor Lappi, que fue rechazada por insuficiente y por no estar de acuerdo con determinadas cuestiones".

Asimismo, explicó que algunas de las opciones planteadas en las ofertas "manejan la posibilidad" de que se quede en la dirección de la entidad, aunque ya sin ser máximo accionista. De hecho, José María del Nido se jactó de haber demostrado ya una vez "que era capaz de formar una revolución": "Y estaría dispuesto a hacerlo otra vez".

El tiempo pasa y los trenes cada vez son menos. Pero Del Nido Benavente no cesa en su empeño. "Si me llega la oportunidad, tomaría las riendas de la sociedad", dijo.

Dándole un tono jocoso y misterioso al final de su comparecencia en la puerta de los juzgados de Prado de San Sebastián, donde varias personas a la espera de acceder le mostraron su apoyo, Del Nido Benavente aseguró ante los micrófonos: "Y le voy a contar un secreto. Lo mejor sigue estando por llegar".

Sobre los hechos judiciales

José María del Nido aseguró igualmente ante los medios que declaró en sede judicial, un extremo que negaron a este periódico fuentes del proceso. Catalogó la querella de "catalana". "Esto es lo que los abogados antiguos llamamos una querella catalana: que no llega a ningún sitio, vaya", expresó.

Los americanos reclaman que les faltan 287 acciones, por un valor superior a los 800.000 euros, y que el acuerdo de compra se fraguó mediante engaño, suponiéndoles un sobrecoste de 3.331.980 euros.