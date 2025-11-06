Alineación probable del Sevilla ante Osasuna: Akor Adams y diez más

El Sevilla Fútbol Club recibe a Club Atlético Osasuna este sábado en Nervión en un duelo entre dos rivales necesitados. Llega al Ramón Sánchez-Pizjuán el peor rival a domicilio, los de Lisci con un empate y cinco derrotas, ante un equipo de Matías Almeyda que suma tres derrotas consecutivas y que sólo tiene en su haber una victoria en casa, la goleada al Barcelona de Flick.

Ello queda ya lejos, siendo las sensaciones actuales muy diferentes de aquel triunfo de renombre ante los azulgranas. Perdió con el Mallorca en una segunda parte nefasta, no sumó en la visita a la Real Sociedad a San Sebastián y tampoco lo hizo en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid, donde un penalti de Nianzou condenó a los sevillistas pasada la hora de partido.

Con ese contexto trabaja 'El Pelado', que este jueves recuperó en el entrenamiento a dos piezas muy importantes en su esquema como César Azpilicueta y Alfon González. El navarro, que compareció el miércoles ante los medios, quiere llegar a un choque muy especial para él. Por su parte, el manchego, podría entrar en la citación, partir incluso como titular ante la baja de Alexis Sánchez ante la imperiosa necesidad de que los tres puntos se queden en casa.

Sin embargo, Fábio Cardoso, Lucien Agoumé, Alexis Sánchez e Isaac Romero parecen bajas confirmadas para el encuentro. Es el francés quien más opciones tiene de llegar a un encuentro trascendental por revertir una mala dinámica justo antes del parón internacional.

La última hora en Osasuna pasa por Ante Budimir. El espigado punta croata ha caído lesionado y será baja, por tanto, para medirse al Sevilla. "El futbolista presenta una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda", según el parte ofrecido por la entidad rojilla, confirmando en el mismo su ausencia por las molestias sufridas en el encuentro ante el Oviedo.

Almeyda, con la duda de Agoumé para acompañar a Mendy

Hasta el último entrenamiento del viernes previo a que Almeyda comparezca en rueda de prensa no se puede descartar a Lucien Agoumé, cuya bola de sangre en el tobillo tras el duelo contra la Real Sociedad le impidió ejercitarse la semana pasada y la presente hasta la fecha. Es la principal incógnita del once del Sevilla.

Bajo palos no hay dudas, una jornada más estará Odysseas Vlachodimos, escudado por José Ángel Carmona -apercibido de sanción- en la derecha, por Azpilicueta, que quiere y seguramente vaya a llegar al partido, Marcao y Suazo en la izquierda. La línea de cuatro parece que se mantendrá en la zaga.

Batista Mendy, como contra los de Simeone, estará en el once, con la duda de si será Djibril Sow o Lucien Agoumé quien lo acompañe. El suizo no tiene problemas y el francés de momento no entrena, pero si llegar debería ser titular. Ante los colchoneros cumplió sanción, pero el problema que presenta en el tobillo no le permite estar aún con sus compañeros en la dinámica habitual.

Tiene que ser protagonista el Sevilla de Almeyda, que puede contar con Januzaj en la derecha, Alfon en la izquierda, ya recuperado, y Rubén Vargas en la mediapunta. De nuevo, formaría el de Azul con el 4-2-3-1 del comienzo liguero y con el mismo esquema que saltó al Metropolitano.

Rubén Vargas celebra su gol en el Sevilla - Mallorca de Liga en el Ramón Sánchez-Pizjuán. / José Manuel Vidal / EFE

Sin Isaac, lesionado, Akor Adams vuelve a la titularidad

Quien no estará arriba será Isaac Romero, lesionado y baja segura este sábado en casa ante el CA Osasuna. "Según informan los servicios médicos del club, sufre una lesión en el aductor de la pierna derecha y queda pendiente de evolución", comunicó la entidad sevillista.

El lebrijano podría volver después del parón internacional, por lo que frente a los rojillos la referencia ofensiva será Akor Adams, que suma tan sólo tres titularidades en Liga además del choque copero con el Toledo en el que asistió pero no anotó.

Dos goles y un pase de gol, además del citado, acumula el nigeriano en este inicio de temporada, teniendo el sábado una oportunidad de oro para ponerle las cosas difíciles a Almeyda y ser una alternativa real a Isaac Romero cuando el canterano del Sevilla vuelva de lesión.