Horario y dónde ver el Sevilla FC - CA Osasuna: momento de parar la mala racha

El Sevilla Fútbol Club regresa a Nervión después de tres derrotas consecutivas en Liga. Lo hará frente al Club Atlético Osasuna en la jornada 12 del campeonato nacional este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán en un encuentro en el que los de Matías Almeyda quieren marcharse con buen sabor de boca al tercer y último parón internacional de 2025.

Consiguió el conjunto nervionense pasar en la Copa del Rey frente al CD Toledo, pero en el Metropolitano sólo pudo durar una hora. Tanguy Nianzou cometió una temeridad, el colegiado señaló los once metros, y Julián Álvarez abrió el camino a la victoria del Atlético de Madrid. Marcao, en una tarde nefasta, entregó un mal balón a Suazo en el preludio del 2-0, dejando sin reacción a los de Almeyda. El tercero de Griezmann evidenció la diferencia entre ambas plantillas como el técnico de Azul reconoció tras el duelo.

Llega el Ramón Sánchez-Pizjuán el peor visitante de toda la competición. Osasuna, con cinco derrotas y un empate, no conoce aún la victoria lejos de El Sadar, además de tampoco haber logrado sumar de tres en los tres últimos envites ligueros. Cayó con Atlético fuera, empató con Celta en casa, y mantuvo el 0-0 inicial en el Tartiere contra el Oviedo en la pasada jornada. En horas bajas, pero con 11 puntos, se presenta en Nervión como el candidato ideal para que el Sevilla rompa su mala racha de resultados.

Gudelj y Nianzou, en el encuentro de la semana pasada del Sevilla frente al Atlético de Madrid. / FERNANDO VILLAR / EFE

Horario del partido entre el Sevilla y Osasuna

El Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda recibirá al Club Atlético Osasuna de Alessio Lisci en la jornada 12 de LaLiga EA Sports este sábado 8 de noviembre a partir de las 16:15 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Precisamente, los últimos tres duelos en Nervión contra los rojillos se han saldado con dos empates a uno y una derrota por 2-3. La última victoria de los sevillistas frente a los navarros en casa data del 30 de noviembre de 2021 con goles de Diego Carlos y Lucas Ocampos.

Dónde ver por televisión el Sevilla FC - CA Osasuna

El encuentro entre el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda y el Club Atlético Osasuna de Alessio Lisci, correspondiente a la jornada 12 de LaLiga EA Sports, será retransmitido Movistar LaLiga (diales 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.

Tras el choque contra Osasuna se llegará al tercer parón internacional del campeonato, último de 2025. A su vuelta, los blanquirrojos visitarán al RCD Espanyol en la fecha previa al primer derbi sevillano de la temporada, que tendrá lugar en el Ramón Sánchez-Pizjuán el 30 de noviembre a las 16:15 horas.