Matías Almeyda confirma cuatro bajas y reconoce que es momento de "hablar poco y trabajar mucho"

El entrenador del Sevilla Fútbol Club, Matías Almeyda, compareció este viernes en rueda de prensa tras el entrenamiento de los blanquirrojos en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Se ejercitaron los nervionenses a las órdenes del Pelado con cuatro bajas, las que el mismo técnico argentino confirmaría en la previa del partido ante Club Atlético Osasuna.

El mensaje de Almeyda: "No hemos conseguido los puntos que buscamos"

"Venimos de tres derrotas y sabemos la importancia de volver a sumar. Muy enfocados en poder revertir esta situación de los últimos tres partidos. No sé si llamarlo crisis. La realidad es que no hemos conseguido esos puntos que buscamos y se ha trabajado bastante en la forma y buscando correcciones. Sabemos la importancia que tiene no haber sumado, pero siempre con las ganas de sacarlo adelante rápidamente y trabajando. Hay que hablar poco y trabajar mucho".

Osasuna, un rival difícil

"Va a ser un partido duro como todos sabemos. Ellos tienen un buen sistema de juego y en sus líneas están bien. Va variando sus maneras en fase ofensiva y defensiva y ha jugado con dos sistemas, que va cambiando. Un partido difícil como todos los de LaLiga. Todo está muy parejo y tenemos que estar tranquilos, confiados y tratando de hacer bien las cosas".

Llama a la calma

"Es el momento en el que más tranquilos tenemos que estar. Sabemos que hemos perdido tres partidos, no podemos excusas y tenemos que dar más. El grupo se entrega, tiene buena predisposición y eso nos da esa esperanza de saber que lo tenemos que revertir. No pienso escenarios negativos porque los atraes. Pienso que esto va a trabajar bien porque trabajamos para que así suceda".

Cuatro bajas ante Osasuna

Además de Fábio Cardoso y Lucien Agoumé, tampoco irán citados Alexis Sánchez ni Isaac Romero. Los que sí estarán serán Alfon y César Azpilicueta en un partido especial para el navarro: "Alfon y César están dentro de los citados. Lo de Isaac fue que se le cargó un poquito el aductor y no va a estar disponible. A ningún jugador le gusta quedar fuera y estamos todos para sumar y para apoyarle".

La reflexión de Almeyda

"Tengo muchos sueños. Quiero ver reflejado lo que me hizo tomar la decisión de venir. Jugué aquí y eso despierta otra clase de sentimientos. Es dirigir un club que me abrió las puertas del fútbol europeo cuando era joven. Si algo tengo es memoria y le voy a dar hasta cuando digan basta. Con sentimientos, las cosas se hacen con amor y estoy convencido que a la larga eso termina bien. Trabajo, más allá de que pueda haber errores. Tengo una fuerte conexión con el grupo y soy feliz. Mientras se gana soy más feliz. Yo aquí estoy por amor. No por un contrato. Vine a un desafío grande. Había entrenadores que no quisieron venir y otros que sí, entre los que estaba yo. Quiero ser el entrenador aquí mucho tiempo y para eso necesito jugar bien y ganar. Estoy aislado por eso, porque me costó mucho llegar y no lo voy a entregar fácil", concluyó Matías Almeyda, que se medirá este sábado a Osasuna en el Ramón Sánchez-Pizjuán tras tres derrotas consecutivas.