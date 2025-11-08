La reflexión de Matías Almyeda tras el triunfo del Sevilla: "Habría sido muy duro no ganar"

Matías Almeyda, técnico del Sevilla Fútbol Club, se mostró aliviado en rueda de prensa al término del partido contra Club Atlético Osasuna, al que venció con un gol de Rubén Vargas desde los once metros. Sirvió el triunfo para frenar la mala dinámica tras el último parón internacional, marchándose ahora al siguiente con mejor sabor de boca y con sensaciones positivas que le permitirán con 16 puntos en la tabla trabajar con tranquilidad estas dos semanas.

A la vuelta a la competición, el lunes 24 de noviembre comparecerá el conjunto nervionense en Cornellà-El Prat ante el RCD Espanyol.

Almeyda recalca la importancia de sumar de tres

"Era muy importante volver al triunfo después de tres derrotas, habría sido muy duro no ganar, así que hacerlo y en casa es importante, delante de la afición, que ve que los jugadores entregan todo lo que tienen".

Recalca la importancia de la portería a cero

"Fue un partido duro, como sabíamos. En el primer tiempo estuvimos muy programados para mantener la portería a cero, faltó profundidad cuando llegábamos al medio, pero después modificamos el sistema y encontramos más juego. Lo hicimos bien en el segundo tiempo, incluso en esos ocho minutos, defendiendo bien, lo valoro"

Peque, uno de los destacados

"Los que hemos jugado al fútbol sabemos cuándo un vestuario está bien y se apoyan entre ellos. Yo les doy cariño, les acepto los errores para corregirlos, ganamos y perdemos todos. Ver jugadores como Peque hoy me ponen contento, hablé bastante con él, entregó todo en la pretemporada y me emociona. Hizo un partido completísimo, dejó el alma, gambeteó, recuperó... es el prototipo de jugador que queremos. Ellos tienen que creer en ellos mismos, que tengan conviccion de que pueden más, que no están limitados. Le demostré que trato a todos por igual y que tenía que estar preparado porque su oportunidad iba a llegar. Me encantó su espíritu de combate".

Falta de profundidad en los primeros 45 minutos

"Cuando uno tiene la sábana corta y te tapas arriba se te destapan los pies y si te tapas abajo te destapas arriba. Tuvimos seguridad pero nos faltaba profundidad. Corregimos en el entretiempo y volvimos a jugar de otra manera, siendo un poquito más ofensivos. Vamos trabajando con nuestra necesidad de sumar puntos".

Un triunfo importante

"Cuando vienes tras tres derrotas no es fácil, pasan muchas cosas por la cabeza. Por eso doy tanta importancia a este triunfo. Sobre todo en casa, que costaba tanto, pues ya llevamos dos triunfos aquí. Seguimos en un proceso".

La reflexión de Almyeda: "Los triunfos dan muchas cosas lindas"

"Todo cuesta, la vida, el fútbol, es así. Los que estamos adentro sabemos, gente lo lleva de una manera y otros lo vivimos a flor de piel. Entreno como jugaba, no voy a tener dos caras si pierdo mi cara será extraña y si gano me pone muy feliz, por el grupo, por el staff, porque la gente se va contenta con tres puntos. Los triunfos dan muchísimas cosas lindas, pero soy consciente. Disfruto del triunfo, pero sé que este equipo tiene que seguir creciendo y mejorando. Mejor el triunfo y no ir a casa para quedarse adentro, hoy salimos a comer".