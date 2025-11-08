Vargas convierte desde los once metros y el Sevilla se va con alivio al parón (1-0)

Regresó el fútbol a Nervión tres semanas después y lo hizo con un Sevilla Fútbol Club - Club Atlético Osasuna que no pasará a la posteridad pero que sí sirvió para que los de Matías Almeyda ganaran por primera vez tras el pasado parón internacional y justo antes del último de 2025.

La primera mitad en el Ramón Sánchez-Pizjuán fue soporífera, sin ocasiones y solamente siendo el fuego amigo el causante de las opciones de peligro. Los de Alessio Lisci se acercaron en una falta lateral a Bretones que sacó Rubén García en el 11' y que despejó con mucho riesgo Nianzou, en el 17' hubo una indecisión al sacarse la zaga sevillista el balón de encima y en el 27' fue Akor Adams el que disparó por primera vez en el encuentro.

Los 45 minutos iniciales no tuvieron mucha historia en el terreno de juego sevillista, con dos equipos con muy poca continuidad en las acciones y con un Miguel Ángel Ortiz Arias muy intervencionista y siendo el principal protagonista del choque. Hasta cuatro cartulinas sacó el colegiado madrileño, una de ellas a José Ángel Carmona, que se perderá el duelo en Cornellà a la vuelta del parón ante el Espanyol.

Salvo el golpeo del nigeriano, poco más ofreció en su primer acto el encuentro en Nervión, con un Sevilla que no juntó dos pases frente a un Osasuna carente por completo de peligro.

Un penalti a Juanlu que transforma Vargas da ventaja al Sevilla

Sí se vio algo más de fútbol en la segunda mitad, en parte gracias al absurdo penalti de Moi Gómez a Juanlu Sánchez. Pizarro Gómez avisó a Ortiz Arias para que revisara la acción y decreto los once metros. Desde ahí definió fuerte y pegado al palo Rubén Vargas en el 51' para adelantar al Sevilla en el marcador.

Espoleó el tanto al conjunto de Matías Almeyda, que incluso tuvo el segundo Akor Adams en sus botas, fallando ante Sergio Herrera con todo a favor y transformando la siguiente ocasión en el tercer fuera de juego que a la postre le señalaron. El nigeriano, siempre mejor al espacio que a la hora de elaborar.

También Osasuna tendría opciones de igualar la contienda con un mano a mano de Raúl García de Haro que le detuvo con acierto -gracias a no vencerse con facilidad- Vlachodimos. Siempre suele salvar a los nervionenses de al menos una en cada choque. Bretones en un golpeo que salió desviado también la tuvo para los rojillos. Con tan pocos jugadores osasunistas por delante del balón hasta perdiendo el Sevilla estaba cómodo y acercándose a la victoria tras tres derrotas consecutivas.

Los cambios del técnico de Azul no variaron el esquema en el día de la vuelta a la línea de cinco defensas, con Carmona por dentro y Juanlu como carrilero con Suazo. Peque, al marcharse sustituido, fue aplaudido por la totalidad del Sánchez-Pizjuán tras ser uno de los más notables en el terreno de juego.

Fotogalería | Sevilla FC - CA Osasuna / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En un partido en el que pasaron pocas cosas, el Sevilla Fútbol Club estuvo más cerca del segundo en los últimos 45' que Osasuna de igualar salvo la que tuvo Raúl. También por algo son los rojillos el peor visitante de LaLiga.

Entre Sergio Herrera y los fueras de juego Akor Adams se quedó sin su gol y el de la tranquilidad para los sevillistas. Marcao a la salida de un córner después de un disparo del nigeriano también tuvo el gol en un cabeceo que le sacó el arquero de Miranda de Ebro.

Ocho minutos descontó Ortiz Arias en Nervión y casi todos ellos transcurrieron en campo propio de los de Almeyda. Vlachodimos se hizo nuevamente grande ante Moncayola para que el Sevilla lograra una muy importante victoria. Poco antes de señalar el final pudo agrandar el electrónico Chidera Ejuke contra un Osasuna volcado, pero el nigeriano, con mejores opciones, se llenó de balón y no remató entre los tres palos.

Se marcha al tercer parón internacional con un triunfo balsámico el Sevilla Fútbol Club de Almeyda, que a su vuelta tendrá la visita a Cornellà antes del primer derbi sevillano de la temporada que ya empieza a jugarse en Nervión como le recordó la grada a sus jugadores al término del encuentro contra Osasuna. Cuando no hay fuego amigo este conjunto nervionense es sólido.