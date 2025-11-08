Vlachodimos y Vargas, claves en la victoria: así jugaron los futbolistas del Sevilla ante Osasuna

El Sevilla Fútbol Club volvió a la senda de la victoria con un solitario gol de Rubén Vargas desde los once metros tras un penalti cometido por Moi Gómez a Juanlu. No fue un partido que pasará a la posteridad pero ganar siempre es sinónimo de algo positivo y más cuando se hace justo antes de un parón internacional y tras tres derrotas consecutivas.

Las notas de los jugadores del Sevilla FC

(6) Matías Almeyda: no era fácil volver a ganar después de tres derrotas consecutivas y lo consiguió, en Nervión, donde tras la goleada al Barça cayó ante un pobre Mallorca. Recupera el Sánchez-Pizjuán y suma la segunda victoria de la temporada en casa. Ganó por un error del rival, pero la plantilla tiene poca técnica y su Sevilla crea muy poco y debe evolucionar en ello. Triunfo balsámico para afrontar el parón con mayor tranquilidad y en la zona noble de la tabla.

Titulares

(8) Odysseas Vlachodimos: carácter y jerarquía, además de salvar goles como el de esta tarde a Raúl García de Haro. Cuando el Sevilla gana siempre tiene mucha culpa. El mejor fichaje hasta el momento y su segunda portería a cero.

(6) Juanlu Sánchez: fue objeto del penalti que anotó Vargas y le regaló un gol a Akor Adams. Mejoró con el paso de los minutos y sobre todo con el marcador a favor.

(6) José Ángel Carmona: se cargó de amarilla en los primeros minutos, tarjeta que le acarrea sanción en Cornellà. Cuando más empujó Osasuna estuvo firme, salvo en el descuento, algo alocado en algún momento puntual.

(5) Tanguy Nianzou: recién comenzado el partido pudo condicionar al Sevilla, pero esta vez tuvo suerte. Veremos si su físico le permite encadenar encuentros consecutivos, es su debe.

(6) Marcao: después del mal encuentro en el Metropolitano estuvo sereno, sólido y expeditivo en defensa ante Osasuna. La tuvo para anotar a la salida de un córner en un cabezazo que le sacó Herrera.

(7) Gabriel Suazo: cerró su banda y todos los ataques de Osasuna llegaron por el carril de Carmona. Atento en las marcas, y con el único pero de proyectarse poco en ataque.

(6) Batista Mendy: implicado en defensa, bien incrustado entre centrales cuando la situación lo demandó, atento al corte y sin parar de trabajar y cerrar espacios.

(5) Djibril Sow: intrascendente, con amarilla por si fuera poco. Qué poco se ve de ese gran jugador que llegó desde el Eintracht de Frankfurt.

(7) Peque Fernández: fue el mejor del Sevilla en ataque, teniendo el balón y encargándose de canalizar el juego ofensivo del equipo. Crece con el paso de las jornadas y se está labrando un puesto en el once.

(6) Rubén Vargas: metió el gol desde los once metros transformando pegado al palo y con fuerza. Quitando el tanto, importante por lo que supuso, no fue determinante en el juego.

(4) Akor Adams: vive en fuera de juego. 16 lleva en toda la temporada, líder en dicha estadística.

Fotogalería | Sevilla FC - CA Osasuna

Suplentes

(5) Nemanja Gudelj: salió por Sow, amonestado, para meter músculo en el centro en una segunda mitad en la que salvo en los minutos finales fue plácida.

(5) Alfon González: apenas entró en juego.

(Sc) Chidera Ejuke: la tuvo para el 2-0 en un contragolpe que pudo decidir mejor o finalizar con más acierto.

(Sc) Manu Bueno: entró en los minutos finales para ayudar en la resta.