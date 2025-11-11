El Sevilla enfrentará al Extremadura en la Copa del Rey

Las Rozas (Madrid), 11 nov (EFE).- Torrent (2ª RFEF)-Betis (1ª), Atlético Antoniano (2ª RFEF)-Villarreal (1ª), Sant Andreu (2ª RFEF)-Celta de Vigo (1ª) y Real Ávila (2ª RFEF)-Rayo Vallecano (1ª) son algunos de los enfrentamientos de la segunda ronda de la Copa del Rey, según deparó el sorteo celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Un total de 56 equipos de cinco categorías distintas conocieron sus rivales en el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey. Al igual que en la primera ronda, el sorteo estuvo condicionado por la cercanía geográfica y será a partido único, disputándose en el campo del que juegue en la categoría más baja. Además, tampoco habrá VAR en esta ronda.

El sorteo también ha deparado un derbi vasco entre Portugalete y Alavés, dos equipos que buscarán su pase a dieciseisavos de final en el campo de La Florida, dónde los locales esperan un lleno.

Otros históricos de la competición como el Sevilla, con cinco títulos, o el Valencia, con ocho, se medirán a rivales de inferior categoría como el CD Extremadura, de Segunda RFEF, y el Cartagena, de Primera RFEF.

El resto de partidos con equipos de Primera son el Cieza-Levante, CD Ebro-Osasuna, Numancia-Mallorca, Reus (2ª RFEF)-Real Sociedad (1ª), Atlético Baleares (2ª RFEF)-Espanyol (1ª) y Quintanar del Rey (2ª RFEF)-Elche (1ª).

Emparejamientos:

Cieza (3ª RFEF) - Levante (1ª)

Portugalete (3ª RFEF) - Alavés (1ª)

CD Extremadura (2ª RFEF) - Sevilla (1ª)

CD Ebro (2ª RFEF) - Osasuna (1ª)

Torrent (2ª RFEF) - Betis (1ª)

Navalcarnero (2ª RFEF) - Getafe (1ª)

Numancia (2ª RFEF) - Mallorca (1ª)

Sant Andreu (2ª RFEF) - Celta de Vigo (1ª)

Reus (2ª RFEF) - Real Sociedad (1ª)

Quintanar del Rey (2ª RFEF) - Elche (1ª)

Atlético Antoniano (2ª RFEF) - Villarreal (1ª)

Real Ávila (2ª RFEF) - Rayo Vallecano (1ª)

Atlético Baleares (2ª RFEF) - Espanyol (1ª)

Ourense (1ª RFEF) - Girona (1ª)

Racing Club Ferrol (1ª RFEF) - Huesca (2ª)

Talavera (1ª RFEF) - Málaga (2ª)

Guadalajara (1ª RFEF) - Ceuta (2ª)

Tenerife (1ª RFEF) - Granada (2ª)

Sabadell (1ª RFEF) - Deportivo La Coruña (2ª)

Cartagena (1ª RFEF) - Valencia (1ª)

Pontevedra (1ª RFEF) - Eibar (2ª)

Ponferradina (1ª RFEF) - Real Racing Club Santander (2ª)

Real Murcia (1ª RFEF) - Cádiz (2ª)

Eldense (1ª RFEF) - Almería (2ª)

Mirandés (2ª) - Real Sporting de Gijón (2ª)

CyD Leonesa (2ª) - Andorra (2ª)

Zaragoza (2ª) - Burgos (2ª)

Leganés (2ª) - Albacete (2ª)

Las eliminatorias, a partido único, se disputarán entre los días 2 y 4 de diciembre.